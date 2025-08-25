1 órája
A gyertyaláng nem hazudik – életet menthet a borospincében
A bortermelők jól tudják, hogy a pince levegőjének biztonságát szén-dioxid-jelző készülékekkel ellenőrizhetik, de a hagyományos gyertyás módszer továbbra is egyszerű és hatékony. A mustgáz belélegzése tragédiát is okozhat, ha a borospince szellőztetése nem megfelelő.
A hazánkban legkorábban érő szőlőfajta, a Csabagyöngye szedésével néhány nappal ezelőtt elkezdődött az idei szüret. Számos pincében már forrásban van a must, amit a szőlőtermesztők, bortermelők mindig nagy izgalommal várnak, azonban komoly veszélyeket is hordozhat ez az időszak, ha elmulasztják azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megelőzhetőek az erjedéskor keletkező mustgáz okozta tragédiák – írja honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
Mustgáz: az elővigyázatosság életet menthet
A mustgáz, amely tulajdonképpen nem más, mint szén-dioxid, a nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat, hogy adott esetben súlyos, akár halált okozó mérgezéshez vezethet. Kiemelten fontos az év ezen szakaszában a pince levegőminőségének folyamatos ellenőrzése. A modern eszközök, például a szén-dioxid-jelző mellett az évszázados, gyertyalángos módszer is figyelmeztethet a veszélyre.
A gyertyás ellenőrzés lényege, hogy ha a derékmagasságban – egy lapátra vagy botra erősített –, magunk előtt tartott gyertya lángja kialszik vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid-tartalmára utal. A szén-dioxid nehezebb a levegőnél, ezért elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, különösen fontos tehát, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb tartsák.
Amennyiben mustgáz jelenlétét észlelik, azonnal hagyják el a helyiséget és a 112-es segélyhívón kérjék a katasztrófavédelem segítségét – hangsúlyozza a Nébih.
