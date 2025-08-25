augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

11°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyilkos gáz

1 órája

A gyertyaláng nem hazudik – életet menthet a borospincében

Címkék#Nébih#mustgáz#mustgázmérgezés

A bortermelők jól tudják, hogy a pince levegőjének biztonságát szén-dioxid-jelző készülékekkel ellenőrizhetik, de a hagyományos gyertyás módszer továbbra is egyszerű és hatékony. A mustgáz belélegzése tragédiát is okozhat, ha a borospince szellőztetése nem megfelelő.

Munkatársunktól

A hazánkban legkorábban érő szőlőfajta, a Csabagyöngye szedésével néhány nappal ezelőtt elkezdődött az idei szüret. Számos pincében már forrásban van a must, amit a szőlőtermesztők, bortermelők mindig nagy izgalommal várnak, azonban komoly veszélyeket is hordozhat ez az időszak, ha elmulasztják azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megelőzhetőek az erjedéskor keletkező mustgáz okozta tragédiák – írja honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A szüreti időszakban komoly veszélyt jelent a bortermelőkre a mustgáz.
Mustgáz: nagy mennyiségben mérgező, ezért fontos a borospincékben az elővigyázatosság
Illusztráció: Shutterstock

Mustgáz: az elővigyázatosság életet menthet

A mustgáz, amely tulajdonképpen nem más, mint szén-dioxid, a nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat, hogy adott esetben súlyos, akár halált okozó mérgezéshez vezethet. Kiemelten fontos az év ezen szakaszában a pince levegőminőségének folyamatos ellenőrzése. A modern eszközök, például a szén-dioxid-jelző mellett az évszázados, gyertyalángos módszer is figyelmeztethet a veszélyre.

A gyertyás ellenőrzés lényege, hogy ha a derékmagasságban – egy lapátra vagy botra erősített –, magunk előtt tartott gyertya lángja kialszik vagy már csak bizonytalanul ég, az a levegő megemelkedett szén-dioxid-tartalmára utal. A szén-dioxid nehezebb a levegőnél, ezért elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, különösen fontos tehát, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb tartsák.

Amennyiben mustgáz jelenlétét észlelik, azonnal hagyják el a helyiséget és a 112-es segélyhívón kérjék a katasztrófavédelem segítségét – hangsúlyozza a Nébih.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu