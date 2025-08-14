Ez bedöntené a használt autók piacát – ráadásul kötelezővé tehetik!

Az Európai Unió új szabályozási tervezete alaposan felforgathatja a használtautók kereskedelmét: 2026-tól csak olyan autókat lehetne eladni – főleg online piactereken –, amelyek forgalomképessége igazolt, azaz műszaki vizsga nélkül nem lehet eladni autót. A változtatás célja világos: megakadályozni, hogy műszakilag alkalmatlan, sok esetben szennyező vagy balesetveszélyes járművek más országba kerüljenek. Az ilyen kocsik gyakran nemcsak a környezetet, hanem a közlekedésbiztonságot is veszélyeztetik.

A használt autók vásárlásakor kötelező lenne a műszaki vizsga megléte

Fotó: MW

Kötelező műszaki vizsga, ez lenne az elvárás

A tervezet értelmében már a hirdetés feltétele is az lenne, hogy a jármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen. Ellenkező esetben a hirdetés, az eladás, de még az export és újraregisztráció sem lenne engedélyezett. A változás egyértelműen az online autóhirdetési oldalakra és az úgynevezett „fekete import” gyakorlatára mérhet csapást, ahol jelenleg gyakran hirdetnek olyan autókat, melyek valójában nem alkalmasak a közúti közlekedésre – írta meg a bama.hu.

Portálunk megkérdezett egy sokat látott nyíregyházi autókereskedőt. Papp Ferenc, a Papp-Car tulajdonosa szerint is vannak olyan külföldi, pár száz eurós „vackok”, amiket megpróbálnak behozni, viszont ezeket kitűnően kiszűrik a KPM vizsgálatok.