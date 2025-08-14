1 órája
Ez bedöntené a használt autók piacát – ráadásul kötelezővé tehetik!
Fontos változás következhet be a használt autók piacán. Egy új uniós javaslat teljesen átalakíthatja a járművek adásvételét, különösen az online hirdetések esetében, ahol a jövőben már a műszaki vizsga megléte is alapfeltétel lehet.
Az Európai Unió új szabályozási tervezete alaposan felforgathatja a használtautók kereskedelmét: 2026-tól csak olyan autókat lehetne eladni – főleg online piactereken –, amelyek forgalomképessége igazolt, azaz műszaki vizsga nélkül nem lehet eladni autót. A változtatás célja világos: megakadályozni, hogy műszakilag alkalmatlan, sok esetben szennyező vagy balesetveszélyes járművek más országba kerüljenek. Az ilyen kocsik gyakran nemcsak a környezetet, hanem a közlekedésbiztonságot is veszélyeztetik.
Kötelező műszaki vizsga, ez lenne az elvárás
A tervezet értelmében már a hirdetés feltétele is az lenne, hogy a jármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen. Ellenkező esetben a hirdetés, az eladás, de még az export és újraregisztráció sem lenne engedélyezett. A változás egyértelműen az online autóhirdetési oldalakra és az úgynevezett „fekete import” gyakorlatára mérhet csapást, ahol jelenleg gyakran hirdetnek olyan autókat, melyek valójában nem alkalmasak a közúti közlekedésre – írta meg a bama.hu.
Portálunk megkérdezett egy sokat látott nyíregyházi autókereskedőt. Papp Ferenc, a Papp-Car tulajdonosa szerint is vannak olyan külföldi, pár száz eurós „vackok”, amiket megpróbálnak behozni, viszont ezeket kitűnően kiszűrik a KPM vizsgálatok.
Műszaki vizsga évente? Mélyen zsebbe kellene nyúlnia az idősebb autók tulajdonosainak
A KPM vizsga a Nemzeti Közlekedési Hatóság által felügyelt műszaki vizsga megnevezése. A KPM vizsgát nem szabad összekeverni a hagyományos értelemben vett, kötelező műszaki vizsgával. Előbbi egy fixáras hatósági műszaki vizsgát jelent, és kizárólag egy nemzeti közlekedési hatóság műszaki vizsgálóállomás adhat neki helyet.
Németországban, az ottani viszonylatban egy műszaki vizsga nem egy nagy tétel, 60 euró környékén van
– mondta Papp Ferenc, aki szerint hiába hoznak be külföldről rossz állapotban lévő, de műszakival rendelkező autókat, ezek nem mennek át a KPM vizsgán.
A belföldi kereskedelemmel kapcsolatban megjegyezte, jó irány az, hogy próbáljuk fiatalítani a magyar gépjárműparkot, de szerinte
ezt a legmarkánsabban akkor lehetne képviselni, ha egy bizonyos kor feletti autókat évente kellene vinni műszaki vizsgára.
Felfoghatatlan! Gyereket gázoltak el a zebrán Szabolcsban, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak