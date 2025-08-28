augusztus 28., csütörtök

Nevetésre hangolva

1 órája

Szenzációs képek a mutatványosokról, bohócokról – miattuk fogták a hasukat az emberek a belvárosban

Címkék#VIDOR Fesztivál#mutatványos#bohóc

A VIDOR Fesztivál idén is megtölti Nyíregyháza belvárosát élettel, zenével és nevetéssel.

Szon.hu

A nyár végének egyik legjobban várt eseménye Nyíregyházán kétségtelenül a VIDOR Fesztivál, amely évről évre mosolyt csal az arcokra, korosztálytól függetlenül. A belváros ilyenkor megtelik zenével, nevetéssel, különleges hangulatú előadásokkal – és természetesen azokkal a különleges szereplőkkel, akik nélkül már elképzelhetetlen lenne a fesztivál: a mutatványosokkal és a bohócokkal. Ők azok, akik válogatás nélkül megnevettetik az embereket.  

Élő szobor és mutatványosok a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

További galériákat is nézzen meg a VIDOR Fesztiválról: 

Igazi világsztár lépett fel: Boban Marković a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Bozsó Katalin

Király Linda és Király Viktor a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Cikkeket is ajnánlunk: 

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
