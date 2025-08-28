Szenzációs képek a mutatványosokról, bohócokról – miattuk fogták a hasukat az emberek a belvárosban

A nyár végének egyik legjobban várt eseménye Nyíregyházán kétségtelenül a VIDOR Fesztivál, amely évről évre mosolyt csal az arcokra, korosztálytól függetlenül. A belváros ilyenkor megtelik zenével, nevetéssel, különleges hangulatú előadásokkal – és természetesen azokkal a különleges szereplőkkel, akik nélkül már elképzelhetetlen lenne a fesztivál: a mutatványosokkal és a bohócokkal. Ők azok, akik válogatás nélkül megnevettetik az embereket.