Nevetésre hangolva
14 perce
Szenzációs képek a mutatványosokról, bohócokról – miattuk fogták a hasukat az emberek a belvárosban
A VIDOR Fesztivál idén is megtölti Nyíregyháza belvárosát élettel, zenével és nevetéssel.
A nyár végének egyik legjobban várt eseménye Nyíregyházán kétségtelenül a VIDOR Fesztivál, amely évről évre mosolyt csal az arcokra, korosztálytól függetlenül. A belváros ilyenkor megtelik zenével, nevetéssel, különleges hangulatú előadásokkal – és természetesen azokkal a különleges szereplőkkel, akik nélkül már elképzelhetetlen lenne a fesztivál: a mutatványosokkal és a bohócokkal. Ők azok, akik válogatás nélkül megnevettetik az embereket.
Élő szobor és mutatványosok a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
