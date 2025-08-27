augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

20°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú

3 órája

Ahol egykor ezrek buliztak: lebontják Szabolcs vármegye ikonikus szórakozóhelyét - fotók!

Címkék#Nádas Disco#lebontják#Gergelyiugornya#szórakozóhely#diszkó

Azok a felejthetetlen éjszakák. Te is buliztál a Nádasban?

Szon.hu

Volt idő, amikor Gergelyiugornya nyári élete elképzelhetetlen lett volna a Tisza-parti Nádas Disco nélkül. Több generáció bulizta itt át a forró szombat estéket – a hely, ahol a zene sosem halkult el idő előtt, és a tánctér mindig tele volt élettel.

Nádas Disco
Egy korszak vége: lebontják a Nádast
Fotó: Bodnárné Varga Éva

Az épület eredetileg egy egyszerű zöldségesként kezdte pályafutását harminc évvel ezelőtt, de az idők során többszöri átépítésen esett át, míg végül azzá vált, amit mindenki csak „a Nádasként” emlegetett. Fénytől lüktető diszkógömbök, éjszakába nyúló dallamok és több ezres tömeg jellemezte a fénykorát – a gergelyiugornyai nyár egyik kihagyhatatlan központja volt.

Nem bírta tovább a Nádas

Azonban az idő – és a természet – nem kímélte. Az ártérre épült szórakozóhely évről évre küzdött a tavaszi áradásokkal, és végül a természet erői kerekedtek felül. Az épület mára életveszélyessé vált, hosszú ideje zárva tart, és megszületett a döntés: lebontják.

Bontják a Nádast Gergelyiugornyán

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Egy korszak zárul le ezzel Gergelyiugornyán. A Nádas Disco emléke azonban még sokáig velünk marad – azokkal a felejthetetlen éjszakákkal együtt, amelyeket csak az élhetett át igazán, aki legalább egyszer átmulatott ott egy nyarat.

És akkor jöjjön egy kis nosztalgia:

Forrás: youtube

Ez is érdekelhet:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu