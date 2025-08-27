Ahol egykor ezrek buliztak: lebontják Szabolcs vármegye ikonikus szórakozóhelyét - fotók!

Volt idő, amikor Gergelyiugornya nyári élete elképzelhetetlen lett volna a Tisza-parti Nádas Disco nélkül. Több generáció bulizta itt át a forró szombat estéket – a hely, ahol a zene sosem halkult el idő előtt, és a tánctér mindig tele volt élettel.

Egy korszak vége: lebontják a Nádast

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Az épület eredetileg egy egyszerű zöldségesként kezdte pályafutását harminc évvel ezelőtt, de az idők során többszöri átépítésen esett át, míg végül azzá vált, amit mindenki csak „a Nádasként” emlegetett. Fénytől lüktető diszkógömbök, éjszakába nyúló dallamok és több ezres tömeg jellemezte a fénykorát – a gergelyiugornyai nyár egyik kihagyhatatlan központja volt.

Nem bírta tovább a Nádas

Azonban az idő – és a természet – nem kímélte. Az ártérre épült szórakozóhely évről évre küzdött a tavaszi áradásokkal, és végül a természet erői kerekedtek felül. Az épület mára életveszélyessé vált, hosszú ideje zárva tart, és megszületett a döntés: lebontják.