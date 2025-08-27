48 perce
Ahol egykor ezrek buliztak: lebontják Szabolcs vármegye ikonikus szórakozóhelyét - fotók!
Azok a felejthetetlen éjszakák. Te is buliztál a Nádasban?
Volt idő, amikor Gergelyiugornya nyári élete elképzelhetetlen lett volna a Tisza-parti Nádas Disco nélkül. Több generáció bulizta itt át a forró szombat estéket – a hely, ahol a zene sosem halkult el idő előtt, és a tánctér mindig tele volt élettel.
Az épület eredetileg egy egyszerű zöldségesként kezdte pályafutását harminc évvel ezelőtt, de az idők során többszöri átépítésen esett át, míg végül azzá vált, amit mindenki csak „a Nádasként” emlegetett. Fénytől lüktető diszkógömbök, éjszakába nyúló dallamok és több ezres tömeg jellemezte a fénykorát – a gergelyiugornyai nyár egyik kihagyhatatlan központja volt.
Nem bírta tovább a Nádas
Azonban az idő – és a természet – nem kímélte. Az ártérre épült szórakozóhely évről évre küzdött a tavaszi áradásokkal, és végül a természet erői kerekedtek felül. Az épület mára életveszélyessé vált, hosszú ideje zárva tart, és megszületett a döntés: lebontják.
Egy korszak zárul le ezzel Gergelyiugornyán. A Nádas Disco emléke azonban még sokáig velünk marad – azokkal a felejthetetlen éjszakákkal együtt, amelyeket csak az élhetett át igazán, aki legalább egyszer átmulatott ott egy nyarat.
És akkor jöjjön egy kis nosztalgia:
