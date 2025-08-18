Zarándokok tömegei látogattak el a máriapócsi nagybúcsúra (fotók!)

– Az Istenszülő elszenderülésének és dicsőséges mennybevitelének ünnepén, valamint a Görögkatolikus Metropólia megalakulásának tizedik évfordulóján, augusztus 17-én Máriapócson tíz püspök, a papság és a búcsúra érkezett hívek ünnepeltek együtt a nemzeti kegyhely évi nagybúcsúján – olvasható a metropólia honlapján.

Nagyboldogasszony napi búcsú Máriapócson Fotók: Zadubenszki Norbert

Nagyboldogasszony napi búcsú Máriapócson

A búcsú napján a római katolikus szentmisét követően dr. Janka György atya tartott katekézist A magyar görögkatolikusok útja a Görögkatolikus Metropólia 10. évfordulójáig címmel a kihelyezett tábori oltárnál. Kitekintő előadásában a görögkatolikusság történetének öt nagy szakaszán vezette végig a hallgatóságot. Az ungvári unió előtti előzményektől kezdve, az uniót követő emancipáció korszakán át a munkácsi egyházmegye megalakulását követő 19. századi eseményeken keresztül, amely a magyar liturgikus nyelvért és az önálló magyar egyházmegyéért folytatott küzdelem korszaka volt, az önálló hajdúdorogi egyházmegye 1912-es megalakulását követően, a 2015-től napjainkig ívelő, immár önálló egyház, a Görögkatolikus Metropólia jelenkori történetéig.

A hívek az ünnepi liturgia meghirdetett időpontja előtt folyamatosan érkeztek a kegyhelyre. A hagyományos lovaskocsik ugyan már kevesebb zarándokot szállítanak a búcsúra, és legnagyobb számban az ötnapos ifjúsági zarándoklat résztvevői érkeztek az ünnepet megelőző napon gyalogosan, de az autóval, buszokkal és vonattal érkezők egyre távolabbi vidékekről zarándokolnak ma már az ünnepre. A Szent Liturgia előtt a hívek hosszú sorokban vártak a bazilikában, hogy köszöntsék az Istenszülőt, s értetkőzzenek a könnyező kegyképnél.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita mondott szentbeszédet Fotók: Zadubenszki Norbert

A tábori oltárnál a Szent Liturgiát Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezette püspöktársai, dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Szocska A. Ábel, OSBM nyíregyházi megyéspüspök, valamint több meghívott püspök koncelebrálásával együtt. Jelen volt dr. Ternyák Csaba egri érsek, Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök és Nil Lushchak munkácsi segédpüspök Kárpátaljáról, Milan Lach, S.J. pozsonyi segédpüspök, Kiro Stojanovszkopjei görögkatolikus püspök Macedóniából, valamint Christian Crisan Fogaras-Gyulafehérvári segédpüspök is.