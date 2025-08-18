51 perce
Zarándokok tömegei látogattak el a máriapócsi nagybúcsúra (fotók!)
Az Istenszülő elszenderülésének ünnepét és a Görögkatolikus Metropólia megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelték augusztus 17-én Máriapócson.
– Az Istenszülő elszenderülésének és dicsőséges mennybevitelének ünnepén, valamint a Görögkatolikus Metropólia megalakulásának tizedik évfordulóján, augusztus 17-én Máriapócson tíz püspök, a papság és a búcsúra érkezett hívek ünnepeltek együtt a nemzeti kegyhely évi nagybúcsúján – olvasható a metropólia honlapján.
Nagyboldogasszony napi búcsú Máriapócson
A búcsú napján a római katolikus szentmisét követően dr. Janka György atya tartott katekézist A magyar görögkatolikusok útja a Görögkatolikus Metropólia 10. évfordulójáig címmel a kihelyezett tábori oltárnál. Kitekintő előadásában a görögkatolikusság történetének öt nagy szakaszán vezette végig a hallgatóságot. Az ungvári unió előtti előzményektől kezdve, az uniót követő emancipáció korszakán át a munkácsi egyházmegye megalakulását követő 19. századi eseményeken keresztül, amely a magyar liturgikus nyelvért és az önálló magyar egyházmegyéért folytatott küzdelem korszaka volt, az önálló hajdúdorogi egyházmegye 1912-es megalakulását követően, a 2015-től napjainkig ívelő, immár önálló egyház, a Görögkatolikus Metropólia jelenkori történetéig.
A hívek az ünnepi liturgia meghirdetett időpontja előtt folyamatosan érkeztek a kegyhelyre. A hagyományos lovaskocsik ugyan már kevesebb zarándokot szállítanak a búcsúra, és legnagyobb számban az ötnapos ifjúsági zarándoklat résztvevői érkeztek az ünnepet megelőző napon gyalogosan, de az autóval, buszokkal és vonattal érkezők egyre távolabbi vidékekről zarándokolnak ma már az ünnepre. A Szent Liturgia előtt a hívek hosszú sorokban vártak a bazilikában, hogy köszöntsék az Istenszülőt, s értetkőzzenek a könnyező kegyképnél.
A tábori oltárnál a Szent Liturgiát Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezette püspöktársai, dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Szocska A. Ábel, OSBM nyíregyházi megyéspüspök, valamint több meghívott püspök koncelebrálásával együtt. Jelen volt dr. Ternyák Csaba egri érsek, Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök és Nil Lushchak munkácsi segédpüspök Kárpátaljáról, Milan Lach, S.J. pozsonyi segédpüspök, Kiro Stojanovszkopjei görögkatolikus püspök Macedóniából, valamint Christian Crisan Fogaras-Gyulafehérvári segédpüspök is.
Kocsis Fülöp homíliájában mindenekelőtt megemlékezett dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi püspökről, akit pár nappal korábban, az Istenszülő elszenderülésének, dicsőséges mennybevitelének előünnepén, augusztus 13-án szólított magához a Teremtő. Szentbeszédének központi mottója a Van remény! – üzenete volt. Az ifjúsági zarándoklattal megtett kilométerekre, a fiatalok által ott megélt nehézségekre utalva elmondta, hogy van remény arra, hogy minden nehézség valamiképpen a javunkra válik, azok beépülnek az életünkbe és értékesebbé tesznek. S hogy ez valamiképpen örömmé is tud válni, arra a reményforrásunk maga Jézus Krisztus. Minél inkább bízunk benne, minél inkább vele együtt éljük át ezeket a nehézségeket, annál inkább mutatkozik meg a remény – fogalmazott a metropolita.
Ti vagytok ez a remény! – szólította meg a hívőket. Nemcsak a fiatalok, hanem mindannyian. "Ti vagytok a reménysége az egyháznak, mi vagyunk a reménysége az Úr Jézus Krisztusnak, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és ebbe a reménységbe kell belekapaszkodnunk és tovább vinnünk azt!
– A nehéz évek, a megpróbáltatások, a küzdelmek hozzásegíthetnek minket ahhoz, hogy megerősödjön bennünk a remény. Mert ha a megpróbáltatásokat és nehéz éveket Krisztussal együtt hordozzuk és éljük meg, akkor van remény, hogy a következőket is Krisztusban éljük meg, megerősödve és olyan reményteli szívvel, hogy abból majd másokat is meg tudunk erősíteni. Nemcsak azért jöttünk össze ma Máriapócson, hogy hálát adjunk és ünnepeljünk, hanem azért is, hogy magunkba szívjuk ezt a reményt, hogy a sok nehézség közepette megtartott minket a Jóisten! Azzal a reménnyel folytatjuk, hogy van üzenete rajtunk keresztül a katolikus egyháznak, a magyar nemzetnek és a nem hívőknek is. A remény az, hogy mi vagyunk az Isten reménye. Ha bennünk bízik az Isten, hogy lehetne, hogy mi ne bíznánk őbenne?" – tette fel a kérdést Fülöp atya.
– Ebben a reményben erősödünk meg: hogy az Isten bízik bennünk, és ezt a bizalmat, az Isten végtelen szeretetét kell tovább vinni, megerősíteni, elvinni egész magyar hazánkra – zárta prédikációját a metropolita. A teljes beszámolót itt olvashatják el.
