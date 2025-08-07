2 órája
Nagyon megéri! Nem csoda, hogy ezt a fejlesztést most egyre több háztartás lépi meg Beregben
Az Opus Titász folyamatosan fejleszti a hálózatot. Napelemek termelik a megújuló energiát, ami nagyon fontos a beregi térségben is a fenntarthatóság érdekében.
Egyre több a napelem a beregi térségben is, a hálózatfejlesztés a megújuló energia felhasználását, a stabil áramellátást segíti
Fotó: Wachteinheim József
A beregi térségben egyre több a napelem, egyre több magánszemély és közintézmény választja ezt a megújuló energiát, ami nagyon fontos lépés a fenntarthatóság felé.
Napelemek adják a megújuló energiát
– A megnövekedett napelemes rendszerek azonban időnként kihívást jelentenek az elektromos hálózat számára is. Éppen ezért az Opus Titász saját beruházásban folyamatosan fejleszti a rendszert, hogy a hálózat biztosan és stabilan működjön minden körülmények között – osztotta meg közösségi oldalán dr. Tilki Attila. – Beregsurányban is ezen dolgoztak a szakemberek, a fejlesztések célja, hogy a megújuló energia zökkenőmentesen illeszkedjen a mindennapjainkba – közölte a térség országgyűlési képviselője.
Nemrég számoltunk be arról, hogy mintegy négy milliárd forintos beruházással négy Szabolcs vármegyei településre – Rakamazra, Aranyosapátiba, Csengerbe és Nyírlugosra – telepített az Opus Titász villamosenergia tárolókat, amelyek az áramellátás minőségét, a feszültségingadozást egyenlítik ki.
– Egy-egy tároló egyenként legalább két középfeszültségű hálózatra csatlakoztatható, ezzel is növelve az áramellátás kiegyenlítésben játszott szerepét, az 1 MWh kapacitás nagyságrendileg 160 háztartást lenne képes ellátni egy órán keresztül – mutatott rá Péli Balázs, áramhálózati vezérigazgató-helyettes.