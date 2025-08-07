augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Nagyon megéri! Nem csoda, hogy ezt a fejlesztést most egyre több háztartás lépi meg Beregben

Az Opus Titász folyamatosan fejleszti a hálózatot. Napelemek termelik a megújuló energiát, ami nagyon fontos a beregi térségben is a fenntarthatóság érdekében.

Fotó: Wachteinheim József

A beregi térségben egyre több a napelem, egyre több magánszemély és közintézmény választja ezt a megújuló energiát, ami nagyon fontos lépés a fenntarthatóság felé.  

A napelemek termelte megújuló energia tárolása és felhasználása érdekében az Opus Titász folyamatosan fejleszti a hálózatot is
Fotó: Wachteinheim József

Napelemek adják a megújuló energiát

– A megnövekedett napelemes rendszerek azonban időnként kihívást jelentenek az elektromos hálózat számára is. Éppen ezért az Opus Titász saját beruházásban folyamatosan fejleszti a rendszert, hogy a hálózat biztosan és stabilan működjön minden körülmények között – osztotta meg közösségi oldalán dr. Tilki Attila. – Beregsurányban is ezen dolgoztak a szakemberek, a fejlesztések célja, hogy a megújuló energia zökkenőmentesen illeszkedjen a mindennapjainkba – közölte a térség országgyűlési képviselője. 

Nemrég számoltunk be arról, hogy mintegy négy milliárd forintos beruházással négy Szabolcs vármegyei településre – Rakamazra, Aranyosapátiba, Csengerbe és Nyírlugosra telepített az Opus Titász villamosenergia tárolókat, amelyek az áramellátás minőségét, a feszültségingadozást egyenlítik ki. 

A tárolók szerepéről itt olvashat bővebben.

Folyamatos a hálózat fejlesztése Beregben is
Fotó: Wachteinheim József

– Egy-egy tároló egyenként legalább két középfeszültségű hálózatra csatlakoztatható, ezzel is növelve az áramellátás kiegyenlítésben játszott szerepét, az 1 MWh kapacitás nagyságrendileg 160 háztartást lenne képes ellátni egy órán keresztül – mutatott rá Péli Balázs, áramhálózati vezérigazgató-helyettes.

