Nagyon megéri! Nem csoda, hogy ezt a fejlesztést most egyre több háztartás lépi meg Beregben

A beregi térségben egyre több a napelem, egyre több magánszemély és közintézmény választja ezt a megújuló energiát, ami nagyon fontos lépés a fenntarthatóság felé.

A napelemek termelte megújuló energia tárolása és felhasználása érdekében az Opus Titász folyamatosan fejleszti a hálózatot is

Fotó: Wachteinheim József

Napelemek adják a megújuló energiát

– A megnövekedett napelemes rendszerek azonban időnként kihívást jelentenek az elektromos hálózat számára is. Éppen ezért az Opus Titász saját beruházásban folyamatosan fejleszti a rendszert, hogy a hálózat biztosan és stabilan működjön minden körülmények között – osztotta meg közösségi oldalán dr. Tilki Attila. – Beregsurányban is ezen dolgoztak a szakemberek, a fejlesztések célja, hogy a megújuló energia zökkenőmentesen illeszkedjen a mindennapjainkba – közölte a térség országgyűlési képviselője.

Nemrég számoltunk be arról, hogy mintegy négy milliárd forintos beruházással négy Szabolcs vármegyei településre – Rakamazra, Aranyosapátiba, Csengerbe és Nyírlugosra – telepített az Opus Titász villamosenergia tárolókat, amelyek az áramellátás minőségét, a feszültségingadozást egyenlítik ki.

