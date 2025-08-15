Erről mindenkinek tudnia kell Szabolcsban! Már csak pár nap és lejár a határidő

Július 1-jén hatályba lépett az a szabályozás, amely minden háztartási napelemes rendszer (HMKE) tulajdonosát arra kötelezi, hogy regisztrálja inverterének alapadatait egy hivatalos online felületen. Az adatszolgáltatás célja, hogy az energiarendszer pontosabb képet kapjon az otthoni áramtermelésről és -fogyasztásról, ezzel is segítve az okosabb, rugalmasabb hálózatirányítást – olvasható a FEAK Zrt. hivatalos oldalán.

Minden háztartási napelemes rendszer tulajdonosának adatokat kell szolgáltatnia

Illusztráció: MW-archív

A napelemes rendszer tulajdonosait érinti

A nagy erőművek termelése szabályozható, a napelemes rendszerek teljesítménye viszont, mivel időjárásfüggő, nehezen kiszámítható. Eddig a rendszerirányító csak becslések alapján tudta figyelembe venni a háztartási termelést, a bejelentési kötelezettség célja ezen bizonytalanságok csökkentése. Az adatokat augusztus 30-ig kell rögzíteni a FEAK oldalán. Fontos tudni, hogy az adatszolgáltatás egyszeri, kizárólag azonosításra szolgál, és nem kapcsolódik hozzá újabb kötelezettség.

Az adatszolgáltatás a háztartási méretű kiserőmű bizonyos nem elszámolási célú termelési és üzemeltetési adataira terjed ki, ezek az alábbiak