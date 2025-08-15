augusztus 15., péntek

Fontos határidő közeledik

3 órája

Erről mindenkinek tudnia kell Szabolcsban! Már csak pár nap és lejár a határidő

Címkék#napelem#inverter#adatszolgáltatás

Az inverter adatait egy online felületen kell rögzíteni. A napelemes rendszer tulajdonosai augusztus 31-éig kötelesek elvégezni az adatszolgáltatást.

Munkatársunktól

Július 1-jén hatályba lépett az a szabályozás, amely minden háztartási napelemes rendszer (HMKE) tulajdonosát arra kötelezi, hogy regisztrálja inverterének alapadatait egy hivatalos online felületen. Az adatszolgáltatás célja, hogy az energiarendszer pontosabb képet kapjon az otthoni áramtermelésről és -fogyasztásról, ezzel is segítve az okosabb, rugalmasabb hálózatirányítást – olvasható a FEAK Zrt. hivatalos oldalán

Minden háztartási napelemes rendszer tulajdonosának adatokat kell szolgáltatnia
Minden háztartási napelemes rendszer tulajdonosának adatokat kell szolgáltatnia 
Illusztráció: MW-archív

A napelemes rendszer tulajdonosait érinti

A nagy erőművek termelése szabályozható, a napelemes rendszerek teljesítménye viszont, mivel időjárásfüggő, nehezen kiszámítható. Eddig a rendszerirányító csak becslések alapján tudta figyelembe venni a háztartási termelést, a bejelentési kötelezettség célja ezen bizonytalanságok csökkentése. Az adatokat augusztus 30-ig kell rögzíteni a FEAK oldalán. Fontos tudni, hogy az adatszolgáltatás egyszeri, kizárólag azonosításra szolgál, és nem kapcsolódik hozzá újabb kötelezettség.

Az adatszolgáltatás a háztartási méretű kiserőmű bizonyos nem elszámolási célú termelési és üzemeltetési adataira terjed ki, ezek az alábbiak 

  • törzsadatok – az inverter azonosításához szükséges műszaki adatok, és 
  • termelési adatok – az inverter működéséből származó műszaki adtok
  • aki  2025 július 1-je előtt üzembe helyezett HMKE-vel rendelkezik, annak inverter(ek) azonosításához szükséges műszaki adatokat augusztus 31-éig kell megadnia 
  • aki 2025 július 1-je után nyújt be új HMKE üzembe helyezési kérelmet, annak nincs teendője

 

