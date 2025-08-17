augusztus 17., vasárnap

Először, másodszor... elkelt!

1 órája

NAV-árverés: félmilliárdos tételt is találtunk az ingóságok között

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#NAV#árverés

Hegesztőpajzsot venne? Esetleg komplett gyártósort? Mindkettőt megtaláltuk a NAV-árverések között.

Munkatársunktól

Közel félmilliárd forintra becsülik az értékét, de már kevesebb mint a feléért hozzájuthat valaki egy új lézervágó géphez. Nem kell mást tennie, mint licitálni a NAV-árverésen az adóhivatal elektronikus felületén. Lehet, hogy túlzásnak tűnik, de bárki megbizonyosodhat róla, aki átböngészi a felületen kínált ingóságokat: itt tényleg van minden. 

NAV-árverések: ami nincs fent az adóhivatal elektronikus felületén, az nem is létezik.
NAV-árverések: hegesztőpajzsra és gurulós aláfekvőre is lehet licitálni
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nincs futó NAV-árverés Szabolcs-Szatmár-Beregben, így viszont van idő felkészülni a licitálásra, ugyanis a következő napokban-hetekben meghirdetett tételek már láthatóak az oldalon. Bármikor szükségünk lehet például

  • 200 darab 12-es tiplire, amit – ha szerencsések vagyunk – csupán 2000 forintért hazavihetünk;
  • automata pajzsra hegesztéshez, amire a minimális ajánlat 5000 forint;
  • gurulós aláfekvőre 7500-ért;
  • vagy elektromos sövényvágóra, amire legjobb esetben csak 12 500 forintot kell költenünk.

NAV-árverések: lézergravírozó vagy luxusautó?

Az elektromos gyepszellőztetőért már egy kicsit mélyebbre kell nyúlnunk a zsebben, hiszen azt legkevesebb 30 ezer forintért szerezhetjük meg a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, melynek szabolcsi raktárában van

  • robotporszívó 37 500 forintért van robotporszívó és elektromos kerékpár is akkumulátor és töltő nélkül;
  • kávéfőzőgép 50 ezerért;
  • 55 colos LED tévé 60;
  • rotációs kapa kerek 100 ezer forintért.
A tételek között szerepel elektromos kerékpár (akkumulátor és töltő nélkül) és rotációs kapa is
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Néha egészen elképesztő dolgokhoz juthatunk hozzá azonos áron. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei meghirdetett NAV-árverések között felbukkant egy lézergravírozó 250 ezer forintos minimál ajánlattal, de pont ennyit kell fizetnie annak is, aki hazagurítja az oldal egyik sztárját, egy 2005-ös, szürke Audi A3-st. A dízeles, szervós, klímával és riasztóval felszerelt csoda az utolsó óraállás szerint 282 867 kilométert futott, kivonták a forgalomból, az akksija lemerült, de adnak hozzá pótkereket.

A legdrágább tétel a szabolcsi ingóságok között egy 2008-as, fekete, 2362 köbcentis, 137 kW-os hibrid Toyota Camry, benne automata sebességváltó, klíma, elektromos ablak, ABS... Jövő márciusig érvényes a műszakija, és a minimális ajánlat 850 ezer forint.

A jelenleg futó országos NAV-árverések között a legolcsóbb és a legdrágább tételt vizsgáltuk:

  • előbbi egy 1000 forintos HP nyomtató,
  • utóbbi pedig 110,4 millió forintért egy gyártósor, amin légtisztító-légfertőtlenítő-párásító készülhet.

A végére tartogattuk a koronadíszt, ami nem más, mint egy lézervágó. A vadonatúj berendezésre majd csak szeptember 12-étől lehet licitálni, becsértéke nem kevesebb, mint 430 millió forint, de aki megüti a főnyereményt, már 215 millióért is hozzájuthat. Itt hagyjuk a linket, hogy még keresni se kelljen...

Komplett gyártósort vehetünk 110,4 millió forintért, illetve van lézervágóberendezés is már 215 millióért
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

