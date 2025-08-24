Negyven országból érkeztek nevezések a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválra

Bő egy hónap múlva megkezdődik a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán. A részletes, végleges program augusztus végére készül el, amit azonban már most biztosan tudunk: szeptember 24-én délután lesz az ünnepélyes, vörös szőnyeges megnyitó, amelyre számos ismert és elismert vendéget várnak. A szakmai zsűri már megtette az első fontos lépést: a negyven országból érkezett közel kétszáz nevezés közül kiválasztott negyven filmet, amelyek a fesztivál versenyprogramjában is helyet kaptak. A szervezők – a Magyar Hollywood Tanács, a mátészalkai önkormányzat és az Origo Filmstúdió – a világhírű filmóriás, Tony Curtis előtt tisztelegve rendezik meg az idei seregszemlét is – olvasható a város közösségi oldalán.

A rendezvényről további részleteket Bokor Balázs oszt meg a Magyar Hollywood Tanács videójában: