VIDOR

1 órája

Nem hiszed el, mekkora show-t nyomott az Animal Cannibals tegnap este! (fotókkal és videóval)

Rap, humor, buli – az Animal Cannibals ismét bizonyította, hogy ők legendák!

Szon.hu
Fotó: Sipeki Péter

Lassan-lassan visszafelé lapozunk az idie VIDOR Fesztivál történetében, de a rappzenét kedvelők szinte biztosan sokáig nem feledik, hogy mekkora bulit csapott Nyíregyházán tegnap az Animal Cannibals.

Animal Cannibals koncert

Fotók: Sipeki Péter

Ha magyar rapről beszélünk, akkor őket a műfaj atyjának tekinthetjük, hiszen az 1990-es évektől nyomják a dumák, adják a showműsort, megállás nélkül.

Az Animal Cannibals Máté Péter-díjas magyar rap/hiphop duó, mely máig a könnyedebb formákat preferálja, így a viccesebb, de mégis mondanivalóval bíró szövegeik szélesebb közönséghez jutnak el. A tegnapi VIDOR-színpadot is felrobbantották energiájukkal, a közönségen pedig látszott: a kannibálok népszerűsége máig töretlen.

 

