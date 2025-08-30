Nem hiszed el, mekkora show-t nyomott az Animal Cannibals tegnap este! (fotókkal és videóval)

Ha magyar rapről beszélünk, akkor őket a műfaj atyjának tekinthetjük, hiszen az 1990-es évektől nyomják a dumák, adják a showműsort, megállás nélkül.

Az Animal Cannibals Máté Péter-díjas magyar rap/hiphop duó, mely máig a könnyedebb formákat preferálja, így a viccesebb, de mégis mondanivalóval bíró szövegeik szélesebb közönséghez jutnak el. A tegnapi VIDOR-színpadot is felrobbantották energiájukkal, a közönségen pedig látszott: a kannibálok népszerűsége máig töretlen.