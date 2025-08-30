1 órája
Nem hiszed el, mekkora show-t nyomott az Animal Cannibals tegnap este! (fotókkal és videóval)
Rap, humor, buli – az Animal Cannibals ismét bizonyította, hogy ők legendák!
Fotó: Sipeki Péter
Lassan-lassan visszafelé lapozunk az idie VIDOR Fesztivál történetében, de a rappzenét kedvelők szinte biztosan sokáig nem feledik, hogy mekkora bulit csapott Nyíregyházán tegnap az Animal Cannibals.
Animal Cannibals koncertFotók: Sipeki Péter
Ha magyar rapről beszélünk, akkor őket a műfaj atyjának tekinthetjük, hiszen az 1990-es évektől nyomják a dumák, adják a showműsort, megállás nélkül.
Az Animal Cannibals Máté Péter-díjas magyar rap/hiphop duó, mely máig a könnyedebb formákat preferálja, így a viccesebb, de mégis mondanivalóval bíró szövegeik szélesebb közönséghez jutnak el. A tegnapi VIDOR-színpadot is felrobbantották energiájukkal, a közönségen pedig látszott: a kannibálok népszerűsége máig töretlen.
