Nyíregyháza

Nem lobognak a lobogók

Galambos Béla
 

Aki a nyíregyházi Szent István utca kövét nap, mint nap koptatja, a 9. sz. ház közelébe érve előbb-utóbb szemébe tűnik két nem lobogó lobogó. Ott a bejárati kapunál egy országos intézmény regionális irodáját jelzik zászlók. Pontosabban jeleznék. Normális esetben ugyanis az itt sűrűn fújdogáló szélnek lengetnie kellene a magyar trikolort, meg a kék alapon aranysárga csillagos EU zászlót. Ezek viszont a zászlórúdra csomóba tekeredve dacolnak eredendő hívatásukkal. Nem lobognak! Gazdáiknak csak annyit kellene tenni, hogy létrára mászva kibogozzák őket szánalmas fogságukból. Mindezt elvégezni pár perces fáradsággal még csak pénzbe sem kerülne. Anyagi vonzata is csupán az esetben volna, ha az idő vasfoga már végletesen kirojtozta a "büszke vásznakat", melyek így megérettek a cserére. Az önbecsülésünk azt a pénzt is megérné.                                      

 

