Sorsfordító lehet

Szabolcsban is megtörténhet: egyetlen kézmozdulat, amivel titokban kérhetsz segítséget!

Nagyon fontos, hogy mindenki ismerje a Signal for Help sorsfordító mozdulatsort. A néma segélykiáltás megértésével megváltoztathatjuk egy bántalmazott ember életét. Nem egyszer megtörtént már.

Aki a néma segélykiáltást megérti, megváltoztathatja egy bántalmazott ember sorsát

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Signal for Help néven ismert néma segélykiáltás mozdulatsor három elemből áll: a kifelé fordított tenyérből, a hüvelykujj tenyérbe hajtásából, végül a további négy ujj ráhajtásából. Az apró, szinte láthatatlan mozdulat képes arra, hogy két ember összekössön és egy elkeseredett sors végre megváltozhasson.

A signal for help egy sorsfordító mozdulatsor, ami a bántalmazott emberek néma segélykiáltása
Forrás: shutterstock

Ezt a mozdulatot vette észre tavaly Kaposváron egy ruházati bolt eladója, aki ismerte a jelzést, s amikor meglátta, hogy az egyik hölgy vásárló – bántalmazó párja jelenlétében – így kér segítséget, azonnal értesítette a rendőrséget. A 23 éves férfit a helyszínen elfogták, majd kapcsolati erőszak megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és a megelőző távoltartásról is intézkedtek – számolt be az esetről a police.hu is. Nemrég pedig egy balatoni benzinkúton kért segítséget egy veszprémi nő. A bántalmazásra utaló kézjelzést a benzinkutas felismerte, és értesítette a hatóságokat. A rendőrök a férfit elfogták, valamint elrendelték a letartóztatását is. Kiderült, hogy a nőt több mint egy éve bántalmazta.

A néma segélykiáltással ki lehet szabadulni egy bántalmazó élethelyzetből

A néma segélykiáltás mindenki számára elérhető vészjelzés, s mint a két példa is mutatja, akár egy boltban, vagy egy benzinkúton is megérthetik annak jelentését, ezzel pedig ki lehet szabadulni egy bántalmazó élethelyzetből

 – mondta a két eset példáján Kormosné Balogh Bernadett rendőr alezredes, aki felidézte, a segélykérő mozdulatsor Kanadából indult, terjedt világszerte. A közösségi médián hazánkba is eljutott, négy éve pedig a magyar rendőrség is bevezette. 

A fiatalabb, közösségi médiában jártas korosztály gyakran találkozhat olyan videókkal, melyek a nemzetközi kézjel ismeretére és használatának fontosságára hívják fel a figyelmet.

Nagyon fontos, hogy a mozdulatot minél többen megtanulják, felismerjék, és megértsék a jelentését. Éppen ezért a bűnmegelőzési osztályunk munkatársai, ha családon belüli erőszakról, vagy iskolai bántalmazásról tartanak előadást a diákoknak, ott is bemutatják és megtanítják a kézjelzést, ahogyan azt is, mit tegyenek, ha meglátják ezt a mozdulatot

 – mondta a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főelőadója. 

Ez a rendőrségnek egyenértékű a személyesen vagy telefonon tett bejelentéssel. A Signal for Help arra tanít mindannyiunkat, hogy figyeljünk egymásra, vegyük észre a bajbajutottakat, és nyújtsunk segítséget. Tegyük ezt nagyon csendesen, észrevétlenül, a megfélemlítettek biztonságát védve. Ez azért is szükséges, hogy az erőszakot elszenvedők tudják: kérhetnek és kapnak segítséget.

A magyar társadalomban rengeteg nő és gyermek szenved a családon belüli erőszaktól, bántalmazástól
Forrás: shutterstock

A bántalmazás, a családon belül erőszak nem magánügy

A magyar társadalomban a családon belüli erőszak nem ritka és nem is elszigetelt jelenség, egyre többször kiderül, ha valaki kapcsolati erőszak elszenvedője. A sértettek a legtöbb esetben nők, gyermekek és időskorúak, a bántalmazó eszközei pedig a hatalom kiterjesztésére és a teljes ellenőrzésre irányulnak. 

– A szóbeli agresszió célja a megfélemlítés, a lelki erőszakkal az agresszor már a teljes elszigetelést akarja elérni. Sokan lesznek szexuális bántalmazás áldozatai, és olyan helyzetbe is kényszerülhetnek, amelyben anyagilag teljesen ellehetetlenülnek, nem rendelkezhetnek a jövedelmükkel, nyugdíjukkal – így képtelenné válnak az önálló életre. Az elkövető tudatosan a bántalmazott legalapvetőbb jogait tagadja meg ezzel. Az ilyen bűncselekmények általában a négy fal között történnek, az elkövető legtöbbször házas- vagy élettárs, elvált férj, közeli családtag, s ugyan a privát szféra sérthetetlen, az erőszak nem magánügy. Számunkra sorsfordító lehet a néma segélykiáltás – jegyezte meg a rendőr alezredes.

 

 

 

 

 

 

 

