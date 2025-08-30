Szabolcsban is megtörténhet: egyetlen kézmozdulat, amivel titokban kérhetsz segítséget!

A Signal for Help néven ismert néma segélykiáltás mozdulatsor három elemből áll: a kifelé fordított tenyérből, a hüvelykujj tenyérbe hajtásából, végül a további négy ujj ráhajtásából. Az apró, szinte láthatatlan mozdulat képes arra, hogy két ember összekössön és egy elkeseredett sors végre megváltozhasson.

A Signal for Help egy sorsfordító mozdulatsor, ami a bántalmazott emberek néma segélykiáltása

Forrás: shutterstock

Ezt a mozdulatot vette észre tavaly Kaposváron egy ruházati bolt eladója, aki ismerte a jelzést, s amikor meglátta, hogy az egyik hölgy vásárló – bántalmazó párja jelenlétében – így kér segítséget, azonnal értesítette a rendőrséget. A 23 éves férfit a helyszínen elfogták, majd kapcsolati erőszak megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és a megelőző távoltartásról is intézkedtek – számolt be az esetről a police.hu is. Nemrég pedig egy balatoni benzinkúton kért segítséget egy veszprémi nő. A bántalmazásra utaló kézjelzést a benzinkutas felismerte, és értesítette a hatóságokat. A rendőrök a férfit elfogták, valamint elrendelték a letartóztatását is. Kiderült, hogy a nőt több mint egy éve bántalmazta.

A néma segélykiáltással ki lehet szabadulni egy bántalmazó élethelyzetből

A néma segélykiáltás mindenki számára elérhető vészjelzés, s mint a két példa is mutatja, akár egy boltban, vagy egy benzinkúton is megérthetik annak jelentését, ezzel pedig ki lehet szabadulni egy bántalmazó élethelyzetből

– mondta a két eset példáján Kormosné Balogh Bernadett rendőr alezredes, aki felidézte, a segélykérő mozdulatsor Kanadából indult, terjedt világszerte. A közösségi médián hazánkba is eljutott, négy éve pedig a magyar rendőrség is bevezette.

A fiatalabb, közösségi médiában jártas korosztály gyakran találkozhat olyan videókkal, melyek a nemzetközi kézjel ismeretére és használatának fontosságára hívják fel a figyelmet.

Nagyon fontos, hogy a mozdulatot minél többen megtanulják, felismerjék, és megértsék a jelentését. Éppen ezért a bűnmegelőzési osztályunk munkatársai, ha családon belüli erőszakról, vagy iskolai bántalmazásról tartanak előadást a diákoknak, ott is bemutatják és megtanítják a kézjelzést, ahogyan azt is, mit tegyenek, ha meglátják ezt a mozdulatot

– mondta a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főelőadója.