„Igyekszünk minden tehetséget megtalálni, fejleszteni, hogy befuthassák azt a pályát, ami bennük van” – mondta Rétvári Bence államtitkár Kisvárdán

A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban nagy izgalommal készültek a diákok, oktatók, az intézményben dolgozók az ünnepségre. Színvonalas műsort adtak elő a Nemzeti Tanévnyitón, ahol dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes beszédet mondott, és Kapu Tibor kutatóűrhajós videóban üzenet a diákoknak.

Nemzeti Tanévnyitó Kisvárdán

Fotó: Sipeki Péter

Nemzeti Tanévnyitó Kisvárdán

Zsúfolásig megtelt az iskola tornaterme, ahol a Himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepség. Először egy rövid kisfilm mutatta be az 1911-től fennálló oktatási intézményt, majd egy szép Chopin mű után dr. Koncz Gábor, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium főigazgatója mondott ünnepi tanévnyitó beszédet, ahol kifejtette, hogy már 114 éve formálja a közösséget az intézmény, ami a tanárok, diákok, szülők generációinak közös munkájának köszönhetően vált egy biztonságos, értékekre épülő, nyitott és kreatív iskolává.

Dr. Koncz Gábor, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium főigazgatója

Fotó: Sipeki Péter

Hagyomány és innováció

– A hagyomány és az innováció nem egymás ellentétei, hanem egymást erősítő pillérek. Intézményünk képzési struktúrája ezt az egyensúlyt tükrözi, és ennek mentén gondoz egy igen sokszínű közösséget. Kiemelten fontos számunkra az Arany János Tehetséggondozó Program. Az egyéni bánásmódot, a tanulás tanítását, az önismeretet és a közösség erejét középpontba helyező programban nem csupán a versenyekre készítünk fel, hanem esélyt is adunk

– fogalmazott a főigazgató, és arra bátorított mindenkit, hogy a következő hónapokat ne pusztán túlélni akarják, hanem megtölteni tartalommal, figyelemmel, munkával, fejlődéssel. Ne féljenek a kihívásoktól, mert azok lehetőséget teremtenek az erősödésre.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

Fotó: Sipeki Péter

Az út izgalma

Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a reményét fejezte ki, hogy hasznos és élményekkel teli lesz a 2025/26-os tanév mindenki számára.

– Meg kell találni és képezni kell azokat az embereket, akik biztosítani tudják a fiatalok fejlődését. Így épültek fel az első iskolák, és így alakult ki ez a csodálatos hivatás, amit nap mint nap gyakorolhatunk. Az idő mellett, szükség van a nyugalomra, kiegyensúlyozott feltételekre, kiszámíthatóságra, tervezhetőségre. Ha el akarunk érni valamit, akkor azért elsősorban nekünk kell tenni – részletezte az elnök, és felhívta a diákok figyelmét arra, hogy meg kell találniuk, hogy miben tehetségesek, meg kell ismerni magukat. Sokszor maga az út, maga a tanulás folyamata a legfontosabb, ebben segítenek a tanárok, az iskola.