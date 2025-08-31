1 órája
„Igyekszünk minden tehetséget megtalálni, fejleszteni, hogy befuthassák azt a pályát, ami bennük van” – mondta Rétvári Bence államtitkár Kisvárdán
Ünnepélyesen megnyitották a 2025/26-os tanévet. Az idén Kisvárdán tartották meg augusztus 31-én a Nemzeti Tanévnyitót.
Nemzeti Tanévnyitó Kisvárdán
Fotó: Sipeki Péter
A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban nagy izgalommal készültek a diákok, oktatók, az intézményben dolgozók az ünnepségre. Színvonalas műsort adtak elő a Nemzeti Tanévnyitón, ahol dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes beszédet mondott, és Kapu Tibor kutatóűrhajós videóban üzenet a diákoknak.
Nemzeti Tanévnyitó Kisvárdán
Zsúfolásig megtelt az iskola tornaterme, ahol a Himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepség. Először egy rövid kisfilm mutatta be az 1911-től fennálló oktatási intézményt, majd egy szép Chopin mű után dr. Koncz Gábor, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium főigazgatója mondott ünnepi tanévnyitó beszédet, ahol kifejtette, hogy már 114 éve formálja a közösséget az intézmény, ami a tanárok, diákok, szülők generációinak közös munkájának köszönhetően vált egy biztonságos, értékekre épülő, nyitott és kreatív iskolává.
Hagyomány és innováció
– A hagyomány és az innováció nem egymás ellentétei, hanem egymást erősítő pillérek. Intézményünk képzési struktúrája ezt az egyensúlyt tükrözi, és ennek mentén gondoz egy igen sokszínű közösséget. Kiemelten fontos számunkra az Arany János Tehetséggondozó Program. Az egyéni bánásmódot, a tanulás tanítását, az önismeretet és a közösség erejét középpontba helyező programban nem csupán a versenyekre készítünk fel, hanem esélyt is adunk
– fogalmazott a főigazgató, és arra bátorított mindenkit, hogy a következő hónapokat ne pusztán túlélni akarják, hanem megtölteni tartalommal, figyelemmel, munkával, fejlődéssel. Ne féljenek a kihívásoktól, mert azok lehetőséget teremtenek az erősödésre.
Az út izgalma
Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a reményét fejezte ki, hogy hasznos és élményekkel teli lesz a 2025/26-os tanév mindenki számára.
– Meg kell találni és képezni kell azokat az embereket, akik biztosítani tudják a fiatalok fejlődését. Így épültek fel az első iskolák, és így alakult ki ez a csodálatos hivatás, amit nap mint nap gyakorolhatunk. Az idő mellett, szükség van a nyugalomra, kiegyensúlyozott feltételekre, kiszámíthatóságra, tervezhetőségre. Ha el akarunk érni valamit, akkor azért elsősorban nekünk kell tenni – részletezte az elnök, és felhívta a diákok figyelmét arra, hogy meg kell találniuk, hogy miben tehetségesek, meg kell ismerni magukat. Sokszor maga az út, maga a tanulás folyamata a legfontosabb, ebben segítenek a tanárok, az iskola.
Indul az új tanév
Dr. Rétvári Bence a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megdicsérte azt a színvonalas műsort, amivel készültek a diákok, és megjegyezte, hogy ebből is látszik, hogy az intézmény méltán kiemelkedő pontja az Arany János Tehetségprogramnak, amiben országosan 2000 diák vesz részt.
– Már negyed évszázados a Nemzeti Tehetség Program, 25 éve igyekszünk minden tehetséget megtalálni, fejleszteni, hogy befuthassák azt a pályát, megtalálják azt az értéket, ami bennük vannak – mondta a miniszterhelyettes, és Klebelsberg Kunot idézte: nincs ország, ahol több lenne a tehetség, mint éppen magyar földön.
Azt mondják, hogy válassz olyan munkát, amit szeretsz csinálni, és soha életedben nem kell dolgoznod. Az iskola befektetés a jövőbe. Ezért fontos, hogy az elmúlt másfél évtizedben megháromszoroztuk az oktatásra fordítható forrásokat. Az elmúlt négy esztendőben megkétszereztük a pedagógusoknak a fizetését. S a teljesítményértékelési rendszer révén a minőségi munkát sokkal jobban elismerjük anyagilag is
– hívta fel a figyelmet a miniszterhelyettes, és kifejtette: a modernség és a gyermekközpontúság mellett nagyon fontos a hazaszeretet is.
Nemzeti TanévnyitórólFotók: Sipeki Péter
– És ha már modernség, talán kevesen gondolnák, hogy a digitális oktatás szíve, középpontja a nemzeti köznevelési portál, rövidebb nevén okosportál, ami már annyira népszerű a tanárok és a diákok, és szülők között is, hogy az elmúlt években 250 milliószor töltötték le egyik vagy másik oldalnak a tartalmát – mondta Rétvári Bence, és kifejtette, hogy a digitális oktatás milyen fontos része a magyar oktatási struktúrának, éppen ezért támogatták és fejlesztették évek alatt ezt a területet.
- Az elmúlt években 1400 milliárd forintból több mint 5600 óvodai vagy iskolai fejlesztéssel tették egyre színvonalasabbá az oktatást, nevelést.
- Több mint félmillió laptopot osztottak ki a diákok között, és több mint 50 ezret a tanároknak.
- Kétezer iskolában sávszélességet bővítettek, és közel négyezer iskolaépületben wifi elérést biztosítottak mindenkinek.
- A tudást nem csak az ingyenes tankönyvekből szerezhetik meg a diákok, hanem az állam által ingyenesen biztosított több mint félmillió laptop is segíti a fiatalok tanulását.
- Ma már az oktatás teljesen digitális alapon működik a KRÉTA rendszerben, az adminisztráció is teljesen digitális alapú, hiszen már az orvosi igazolásokat sem kell papíron bevinni, hanem azt is a háziorvos az EESZT-ből egy pár kattintással átküldheti a KRÉTA rendszerbe.
- A mindennapos testnevelés bevezetésével a magyar fiatalok lettek Európában is az iskolai keretek között legtöbbet mozgó diákok.
– Szeptemberben több tízezer fiatal ül be az iskolák padjaiba, köszönjük a több mint százezer tanárnak, pedagógusnak a kitartó munkáját. A magyar köznevelés 1030. tanévét kezdhetjük meg, amit kevés nemzet mondhat el magáról – mondta büszkén Rétvári Bence, és megjegyezte: az oktatás magas színvonalát az is bizonyítja, hogy már több magyar is megjárta a világűrt. Ezzel is szerette volna felvezetni Kapu Tibort, aki videóüzenetben köszöntötte a diákokat.
A nyíregyházi kutatóűrhajós kifejtette, hogy a világűrben érzi az ember igazán, mennyire fontos, hogy rendelkezzenek azzal a tudással, amellyel megóvhatják bolygónkat és jobbá tehetik az életünket.
– Földünk hatalmas, gyönyörű és erős, de ahogy a legnagyobb óriásokat is meg lehet sebesíteni, ahogy Akhilleusznak is volt gyenge pontja, úgy a bolygóknak is árthatunk. Azok, akik kitalálják, hogyan élhetünk békességben a Földdel, ti lesztek. Odafönt, amikor magyar kísérleteket végeztem, minden egyes pillanatban tudtam, hogy a tudomány és az oktatás az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a közel lehetetlent is elérjük. Ezért is hiszem, hogy az iskola, ahol most elkezditek a tanévet, a legfontosabb alapokat adja az élethez – mondta Kapu Tibor, és felhívta a figyelmet arra: az iskola nem csak a tantárgyakról szól, hanem arról is, hogy megtanuljanak kérdezni, felfedezni és együtt dolgozni.
