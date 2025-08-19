Tánclépéseikkel hódították meg a közönséget – nézd meg a legszebb pillanatokat! (fotók, videó)

Amint arról beszámoltunk, a napokban ismét a táncé a főszerep Nyíregyházán. – A Nyírség Táncegyüttes nemzetközi kapcsolatait felhasználva és városi néptáncélet meghatározó közösségeivel együttműködve újra értékes folklórprogramot szervezett Nyíregyházán: a 10. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált. A 2025. évi jubileumi fesztiválon a városi támogatás és a pályázatok segítségével 6 helyszínen 13 program valósulhatott meg, 11 fellépő művészeti csoport 300 táncosa, 30 zenésze, énekese érkezett a néptánc, a népzene, a világzene területéről Nyíregyházára, és hozott mosolygós jókedvet városunkba. Célunk, hogy kapcsolatokat építsünk, lehetőségeket nyissunk meg a világ felé a nagy nyíregyházi néptáncos műhelyek – a Nyírség Táncegyüttes, a Szabolcs Néptáncegyüttes, az Igrice Néptáncegyüttes – és azok utánpótlásbázisán táncoló fiatalok számára– írták a szervezők.

Kedden 18 órától a nemzetközi tánc került a középpontba: a Váci Mihály Kulturális Központban a Határtalanul Nemzetközi Néptáncgálán a külföldi együttesek hosszabb, egyedi összeállításokat mutatta be. Fotógalériánkat a keddi produkciókról itt nézhetik meg: