Nagy a baj? Lesújtó adatok érkeztek, ennyien haltak meg hat hónap alatt Szabolcsban

Kevesebben születtek és többen haltak meg megyénkben 2025 első felében, mint tavaly ilyenkor – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss összesítéséből. Házasságkötések tekintetében egy kicsit jobban állunk, a válások száma is mérséklődött, de van egy rossz hírünk: nem torpant meg a népességfogyás Szabolcs-Szatmár-Beregben, egy kisebb falunyi emberrel lettünk kevesebben.

Népességfogyás: januártól júliusig több mint százzal kevesebb gyermek született Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mint 2024. I. félévében

Illusztráció: Shutterstock

Ha az országos adatokat nézzük, az év első hat hónapjában 34 969 gyermek jött világra, 7,9 százalékkal (2989-cel) kevesebb, mint 2024 januárja és júliusa között;

64 616-an haltak meg, 2,9 százalékkal (1807-tel) többen az egy évvel korábbinál;

a természetes fogyás (a születések és a halálozások egyenlege) 29 647 fő volt, 19 százalékkal több a tavalyi 24 851-nél;

20 286 pár kötött házasságot, 4,3% százalékkal (921-gyel) kevesebb, mint 2024 azonos időszakában.

Szabolcs-Szatmár-Beregben a KSH statisztikája szerint évek óta egyre alacsonyabb az élve születések száma. Míg

2021-ben ez a szám 6124,

2022-ben 5899,

2023-ban 5669 volt,

2024-ben 5358 (az év I. félévében 2623),

addig 2025 első hat hónapjában 2520 gyermek született a megyében.

Népességfogyás: Borsodban nagyobb a baj, mint Szabolcsban

A halálozások aránya nem mutat ilyen tiszta képet, mert bár a féléves adatok kis léptékben, de emelkedő tendenciát mutatnak, éves összesítésben csökkennek:

2023 első hat hónapjában 3404-en, januártól decemberig 6790-en,

2024 januárja és júliusa között 3468-an, egész évben 6696-an,

2025 I. félévében 3510-en haltak meg Szabolcs-Szatmár-Beregben.

Az idén eddig több pár mondta ki a boldogító igent megyénkben, mint az előző év ugyanezen időszakában

Illusztráció: Shutterstock

Az előző esztendő azonos időszakához képest többen mondták ki a boldogító igent. Ez azért jó hír, mert talán 2025 lesz az az év, amikor nem csökken a házasságkötések száma megyénkben. A KSH adatai biztatóak, ugyanis 2024 első félévében 1172 pár kötötte össze hivatalosan is az életét, az idén januártól júliusig pedig 1238.

A természetes fogyás mértéke minden régióban, így Kelet-Magyarországon is emelkedett – a fővárosban és Észak-Magyarországon az országosnál nagyobb mértékben. Megyei lebontásban a születések és halálozások egyenlegét tekintve Szabolcs-Szatmár-Beregben egy kisebb falunyival, 1483-mal csökkent az itt élők száma 2024 harmadik és 2025 második negyedéve között, csak Nógrádban volt alacsonyabb a természetes fogyás. Ezzel szemben Hajdú-Biharban 2100-zal, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 3421-gyel élnek kevesebben.