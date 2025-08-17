augusztus 17., vasárnap

Nyíregyháza

1 órája

Nézzünk szét a ruhabörzén, az arénában! (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#ruhabörz#Continental Arénában

Szon.hu
Nézzünk szét a ruhabörzén, az arénában! (fotókkal)

Fotó: Sipeki Péter

Ruhabörzét tartottak vasárnap Nyíregyházán, a Continental Arénában. Itt a lehetőség, nézzünk szét! 

Ruhabörze

Fotók: Sipeki Péter

 

