Rovarmaradványok a fagyis edényben, takarítás csak mutatóban: gusztustalan szabolcsi büfékre csapott le a hatóság – fotókkal

A nyár első hónapjában a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a kormányhivatalok munkatársai 292 fagylaltozót és 197 strandbüfét ellenőriztek, az eredmény pedig nem túl szívderítő: súlyos szabálytalanságok miatt 11 vendéglátóhely működését ideiglenesen felfüggesztették. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a nyári ellenőrzés milyen eredménnyel zárult Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében és megtudtuk: az ellenőrök hét esetben indítottak eljárást, az eddig kiszabott bírságok összege: 1,3 millió forint.

A nyári ellenőrzés fagyizókat, strandbüféket érintett

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nem minden büfés úszta meg a nyári ellenőrzést

A hatóság oldalán található közleményből kiderül: az egységek 15,7 százalékánál hiányzott a megfelelő kézmosási lehetőség, kézfertőtlenítő vagy papírtörlő.

Több esetben a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak: előfordult túlzott zsúfoltság, élelmiszerektől idegen tárgyak tárolása, erősen szennyezett hűtőpultok, sőt, egyes helyeken a fagylaltos edényekben vagy az áruk felületein rovarmaradványokat találtak.

A fogyasztók tájékoztatása is hiányos volt: a vizsgált létesítmények 9 százalékában nem tüntették fel megfelelően az allergéneket vagy a mesterséges színezékeket. Az egységek közel tizedében olyan munkavállalókat alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással. Az ellenőrök több esetben dokumentációs hiányosságokat is tapasztaltak, valamint jelöletlen, nyomon követhetetlen élelmiszerek forgalmazásával is találkoztak. Mindezek következtében 285 terméket – 953 kilogramm mennyiségben – kellett kivonni a forgalomból.

Nem éppen szívderítő a látvány!

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Lejárt minőségű, jelöletlen termékek

Szabolcs-Szatmár-Beregben június 23. és július 22. között 19 ellenőrzésre – 14 fagylaltozó és 5 strandbüfé – került sor, hét esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege: 1,3 millió forint – tájékoztatta portálunkat dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, a Kommunikációért és Ügyfélkapcsolatokért Felelős Főosztály főosztályvezetője. Kérdésünkre azt írta: egy fagylaltozó tevékenységét kellett korlátozni, mivel a fagylalt árusítása nem szerepelt a jegyző által kiadott nyilvántartásba vételben. Több esetben az alkalmazottak nem rendelkeztek érvényes egészségügyi kiskönyvvel.

A fagylaltozók esetében jellemző hibaként rögzítették a szakemberek higiéniai tudás hiányát, az ellenőrök lejárt minőség-megőrzésű, illetve nyomonkövethetetlen, jelöletlen termékeket is találtak.

– Nem mindenhol biztosítottak megfelelő kézmosási és mosogatási lehetőségeket, főleg a strandbüfékre volt jellemző a takarítatlanság, a kosz. Több egység elmulasztotta az allergén információk, illetve a színezékekre és édesítőszerekre vonatkozó tájékoztatás feltüntetését – tette hozzá dr. Eitmann Norbert.