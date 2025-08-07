augusztus 7., csütörtök

Buli lesz a Záhonyi Uszodában

1 órája

Tuti izgalmakat, mókát és finom falatokat ígér a Nyári Piknik Party

Címkék#Nyári Piknik Party#Játék határok nélkül#uszoda

A programok ingyenesek, csak az uszodai belépőjegyet kell megvásárolniuk a látogatóknak. A Nyári Piknik Party a víz alatt és a víz felett is remek programokat tartogat.

Tuti izgalmakat, mókát és finom falatokat ígér a Nyári Piknik Party

Úszóversenyre és vízi vetélkedőre is lehet jelentkezni

Forrás: Illusztráció: Záhonyi Uszoda FB

Nem csupán a városlakókat, a környékbelieket és minden kikapcsolódni vágyót várnak  augusztus 9-én, szombaton 14 és 23 óra között a Záhonyi Uszodába. A Nyári Piknik Party keretében a résztvevők kipróbálhatják a 15 méter hosszú, vizes csúszdát, az aktív pihenés szerelmesei kedvükre tollaslabdázhatnak, strandröplabdázhatnak, szabadtéri játékokkal játszhatnak. Ez még nem minden, előzetes regisztráció után úszóversenyre és a „Játék határok nélkül!” vízi vetélkedőre is lehet jelentkezni, hogy még izgalmasabb legyen a nap.

Hangulatvilágítás és slágerek

A szervezők tájékoztatása szerint az uszoda zöld területén finom falatokat készíthetnek barátok, családok. A víz alatt is zajlik majd a buli: az éjszakai fürdőzéshez varázslatos hangulatvilágítás és zenei slágerek társulnak. A programok ingyenesek, a látogatóknak csak a belépőjegyet kell megvásárolniuk az uszodába. 

 

