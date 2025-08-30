Élő zenére mulatnak a fiatalos nyugdíjasok – ön is csatlakozhat!

Vidáman zárul a nyár azok számára, akik elfogadják az Alvégesi Nyugdíjas Egyesület augusztus 30-ára szóló meghívását a Jalla étterembe, a 14 órától kezdődő nyári mulatságon a Hangulat Duó játszik.

A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség őszi zenés, táncos rendezvényt tart a Jalla étteremben szeptember 20-án 14 órától, a fergeteges hangulatra a VOX együttes muzsikája a garancia.

Szeptember 26-án, pénteken este szüreti bált rendeznek a Honvéd utcai Alvégesi Művelődési Házban, fellép a Nyírség Táncegyüttes kamara csoportja, a zenét Nagy Zoltán szolgáltatja.

Szeptember 27-én 14 órától a volt konzervgyári dolgozókat tömörítő civil szervezet hirdet szüreti fesztivált a Tünde utcai Jallában, a zenés, táncos programon Tódik Gábor vállalta a mulattatást.