Élő zenére mulatnak a fiatalos nyugdíjasok – ön is csatlakozhat!
Az elkövetkezendő hetekben sem pihennek a vármegyeszékhely nyugdíjas szervezetei, szinte minden hétvégére jut egy-egy élő zenés, táncos mulatság Nyíregyházán.
A volt konzervgyári dolgozóknak Tódik Gábor húzza majd a talpalávalót
Fotó: Palicz István
Vidáman zárul a nyár azok számára, akik elfogadják az Alvégesi Nyugdíjas Egyesület augusztus 30-ára szóló meghívását a Jalla étterembe, a 14 órától kezdődő nyári mulatságon a Hangulat Duó játszik.
A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség őszi zenés, táncos rendezvényt tart a Jalla étteremben szeptember 20-án 14 órától, a fergeteges hangulatra a VOX együttes muzsikája a garancia.
Szeptember 26-án, pénteken este szüreti bált rendeznek a Honvéd utcai Alvégesi Művelődési Házban, fellép a Nyírség Táncegyüttes kamara csoportja, a zenét Nagy Zoltán szolgáltatja.
Szeptember 27-én 14 órától a volt konzervgyári dolgozókat tömörítő civil szervezet hirdet szüreti fesztivált a Tünde utcai Jallában, a zenés, táncos programon Tódik Gábor vállalta a mulattatást.