augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Mi van a Föld másik oldalán Nyíregyházával szemben? Ha átfúrnád a bolygót, itt lyukadnál ki!

Címkék#ország#Föld#óceán

Olykor mindannyian eljátszunk a gondolattal: mi történne, ha lenne egy óriási fúrógépünk, és egyszerűen csak elkezdenénk lefelé ásni – egyenesen a Föld középpontja felé, és tovább, egészen a túloldalig? Hol lyukadnánk ki pontosan, ha Nyíregyházán indulnánk?

Nagy Zoltán
Mi van a Föld másik oldalán Nyíregyházával szemben? Ha átfúrnád a bolygót, itt lyukadnál ki!

Forrás: illusztráció / getty images

Most kiderül!

Tegyük fel, hogy Nyíregyházáról egy teljesen egyenes, merőleges alagutat fúrnánk lefelé, egészen a bolygó másik oldaláig. Ez a képzeletbeli túloldali pont a Föld antipódusa – vagyis az a pont, ami pontosan az indítási hely ellentéte a Föld felszínén.

Nyíregyháza koordinátái:

Szélesség: 47.95° É

Hosszúság: 21.72° K

Az antipódus kiszámításához:

A szélesség előjele megváltozik: 47.95° D

A hosszúságot 180°-kal eltoljuk és irányt váltunk: 158.28° Ny

És mi van ott?

A (47.95° D, 158.28° Ny) pont valahol a Csendes-óceán déli részén található – Új-Zélandtól keletre, jóval a szárazföldektől távol.

Ez a terület a világ egyik legelszigeteltebb óceáni zónája. A legközelebbi lakott terület valószínűleg a Pitcairn-szigetek, de még az is több száz kilométerre van. Ha ott bukkannál fel egy alagút végén, garantáltan víz alá kerülnél – szóval nem ártana egy búvárfelszerelés vagy legalább egy csónak. 🌊

Ha Nyíregyházán elkezdenél fúrni egy egyenes alagutat lefelé, és valamilyen csoda folytán túlélnéd az út közbeni hőséget, nyomást és olvadt vasat, akkor a Föld túloldalán az óceán közepén, Új-Zélandtól keletre bukkannál fel – messze minden szárazföldtől.

A bolygó túloldala nem egy másik ország, hanem egy végtelen víztömeg. Talán nem praktikus, de kétségkívül izgalmas gondolat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu