1 órája
Mi van a Föld másik oldalán Nyíregyházával szemben? Ha átfúrnád a bolygót, itt lyukadnál ki!
Olykor mindannyian eljátszunk a gondolattal: mi történne, ha lenne egy óriási fúrógépünk, és egyszerűen csak elkezdenénk lefelé ásni – egyenesen a Föld középpontja felé, és tovább, egészen a túloldalig? Hol lyukadnánk ki pontosan, ha Nyíregyházán indulnánk?
Forrás: illusztráció / getty images
Most kiderül!
Tegyük fel, hogy Nyíregyházáról egy teljesen egyenes, merőleges alagutat fúrnánk lefelé, egészen a bolygó másik oldaláig. Ez a képzeletbeli túloldali pont a Föld antipódusa – vagyis az a pont, ami pontosan az indítási hely ellentéte a Föld felszínén.
Nyíregyháza koordinátái:
Szélesség: 47.95° É
Hosszúság: 21.72° K
Az antipódus kiszámításához:
A szélesség előjele megváltozik: 47.95° D
A hosszúságot 180°-kal eltoljuk és irányt váltunk: 158.28° Ny
És mi van ott?
A (47.95° D, 158.28° Ny) pont valahol a Csendes-óceán déli részén található – Új-Zélandtól keletre, jóval a szárazföldektől távol.
Ez a terület a világ egyik legelszigeteltebb óceáni zónája. A legközelebbi lakott terület valószínűleg a Pitcairn-szigetek, de még az is több száz kilométerre van. Ha ott bukkannál fel egy alagút végén, garantáltan víz alá kerülnél – szóval nem ártana egy búvárfelszerelés vagy legalább egy csónak. 🌊
Ha Nyíregyházán elkezdenél fúrni egy egyenes alagutat lefelé, és valamilyen csoda folytán túlélnéd az út közbeni hőséget, nyomást és olvadt vasat, akkor a Föld túloldalán az óceán közepén, Új-Zélandtól keletre bukkannál fel – messze minden szárazföldtől.
A bolygó túloldala nem egy másik ország, hanem egy végtelen víztömeg. Talán nem praktikus, de kétségkívül izgalmas gondolat.
Melyik szabolcsi településen a legkönnyebb csajozni? Íme a toplista!