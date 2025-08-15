Mi van a Föld másik oldalán Nyíregyházával szemben? Ha átfúrnád a bolygót, itt lyukadnál ki!

Most kiderül!

Tegyük fel, hogy Nyíregyházáról egy teljesen egyenes, merőleges alagutat fúrnánk lefelé, egészen a bolygó másik oldaláig. Ez a képzeletbeli túloldali pont a Föld antipódusa – vagyis az a pont, ami pontosan az indítási hely ellentéte a Föld felszínén.

Nyíregyháza koordinátái:

Szélesség: 47.95° É

Hosszúság: 21.72° K

Az antipódus kiszámításához:

A szélesség előjele megváltozik: 47.95° D

A hosszúságot 180°-kal eltoljuk és irányt váltunk: 158.28° Ny

És mi van ott?

A (47.95° D, 158.28° Ny) pont valahol a Csendes-óceán déli részén található – Új-Zélandtól keletre, jóval a szárazföldektől távol.

Ez a terület a világ egyik legelszigeteltebb óceáni zónája. A legközelebbi lakott terület valószínűleg a Pitcairn-szigetek, de még az is több száz kilométerre van. Ha ott bukkannál fel egy alagút végén, garantáltan víz alá kerülnél – szóval nem ártana egy búvárfelszerelés vagy legalább egy csónak. 🌊

Ha Nyíregyházán elkezdenél fúrni egy egyenes alagutat lefelé, és valamilyen csoda folytán túlélnéd az út közbeni hőséget, nyomást és olvadt vasat, akkor a Föld túloldalán az óceán közepén, Új-Zélandtól keletre bukkannál fel – messze minden szárazföldtől.

A bolygó túloldala nem egy másik ország, hanem egy végtelen víztömeg. Talán nem praktikus, de kétségkívül izgalmas gondolat.