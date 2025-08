Ilyen volt, ilyen lett: Nyíregyháza régen és most (fotók)

Vajon Nyíregyháza utcáin sétálva elgondolkodunk néha azon, hogyan nézhetett ki a város évszázadokkal ezelőtt? Hová jártak az emberek vásárolni, szórakozni? Hol beszélték meg ügyes-bajos dolgaikat, hová fordultak a bajban? Mi állt a mai épületek helyén, hol volt a város központja, piaca?

Ilyen volt annó Nyíregyháza egyik ikonikus épülete, a Takarékpalota

Forrás: Orémusz József

Nyíregyháza régen és most

A wikipédia szerint 1209-ben említették először Nyír néven, alig 30 évvel később pedig már temploma is volt a településnek – innen kapta nevének második felét. A török időkben sokan elhagyták, helyükre az 1600-as évek első felében hajdúkat telepítettek be. Bocskai István 1605-ben foglalta el, halála után a várost Erdélyhez csatolták, 1750 táján csak 500 lakosa volt.

A város népessége azután indult növekedésnek, hogy 1753-ban gróf Károlyi Ferenc kedvezményeket ígért az ide települőknek. A növekedés még jobban megindult, mikor 1786-ban Nyíregyháza mezővárosi rangot kapott és négy vásárt tarthatott évente.

A XIX. században megváltotta magát földesuraitól, 1837-ben pedig különleges királyi kiváltságot kapott. A város virágzásnak indult, új városháza és kórház épült, iskolákat alapítottak, Sóstón fürdő és vendéglő üzemelt. A XIX. század második felében Nyíregyháza tovább urbanizálódott, elérte a vasút, rengeteg új épület épült – színház, távírda, posta- és pénzügyi palota –, majd elindult a villamosközlekedés. Mindez a múlt, azóta Nyíregyháza modern várossá vált, ám a régi épületek egy része ma is áll. Időnként érdemes megállni, s megnézni ezeket, s elgondolkodni: vajon évtizedekkel, netén évszázadokkal ezelőtt milyenek lehettek az utcák, a terek, hogyan teltek a városlakók mindennapjai. A nosztalgia jegyében fényképek (Bozsó Katalin) és festmények (Orémusz József) segítségével most visszaugorhatunk az időben. Nézzék meg, milyen volt régen Nyíregyháza, s ugyanabból a perspektívából milyen most.