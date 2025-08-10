Parádés hangulat a Fradi ellen, mutatjuk szurkolói galériánkat és az edzői értékeléseket (fotók, videók)

Nem sikerült meglepetést okoznia a hazai gárdának a bajnokságban 28. alkalommal megrendezett Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencváros mérkőzésen. A címvédő az első félidőben kihasználta a Szpari hibáit és megnyugtató, három gólos előnyre tett szert. Szabó István együttese a második félidőben Edomwonyi góljával szépített, Gruber azonban csapata negyedik gólját is megszerezte, így a Fradi 4–1-re nyert a Városi Stadionban. A lefújás után a két vezetőedző értékelte a látottakat.

A Nyíregyháza Spartacus FC a második félidőben már stabilabb játékot nyújtott a Ferencváros ellen

Fotó: Bozsó Katalin

– Megérdemelten nyert a Ferencváros, miután az első félidőben naivan játszottunk. Mind a három gól átmenetből esett, ahol mi támadtunk, az ellenfelünk játékosai jó helyen szereztek labdát, rávezették a védelmünkre, a blokkok pedig nem működtek. Elsősorban ezt kellett megbeszélnünk a szünetben, változtatnunk kellett, de a filozófiánk nem változott, szerettük volna az egész mérkőzésen azt tartani, amit a második félidőben tettünk: a labdakihozatalokat meggátolni. Sikerült is gólt szereznünk, szögleteink, átlövéseink voltak, szóval le a kalappal a fiúk előtt, de összességében azért kijött a minőségi különbség. Nem tudom, hogy a Ferencváros a második játékrészben mennyire vett vissza, de azt láttam, hogy a játékosaink a becsületükért, a klub játszanak. Remélem, eredményesebben fogunk a közeljövőben szerepelni, a Fradi azért kiemelkedik a magyar mezőnyből, kegyetlenül megbüntet, ha hibázol

– összegzett Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője.

Robbie Keane, a Ferencváros trénere elégedett volt csapata játékával.

– Tudtuk, hogy tudunk problémákat okozni azokban a pozíciókban, ahol Gruber Zsombor és Jonathan Levi játszik. Szerettük volna ezt kihasználni és ez összességében sikerült is, jó teljesítmény volt ez a csapattól. Fontos volt, hogy tudtunk pihentetni játékosokat, de ugyenennyire fontos, hogy mindenki lehetőséget kapjon, hiszen nincs fix kezdőcsapatunk, egy nagyon erős keret áll rendelkezésünkre és ezt maximálisan ki kell használnunk, hiszen hét közben is folyamatosak a meccsek.

