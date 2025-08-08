Hatalmas rendőri készültség Nyíregyházán: egy utcát teljesen lezárnak, forgalomkorlátosára is számíthatunk

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros nyíregyházi vendégjátékára minden jegy elkelt, így a Nyíregyháza Spartacus FC telt ház előtt játszhat a Ferencvárossal szombaton. A mérkőzés napján Nyíregyháza több pontján időszakos forgalomkorlátozásra, útlezárásra és rendőri ellenőrzésre kell számítani – számolt be róla a Szabolcs Szatmár Bereg megyei rendőrség Facebook-oldalán.

A Nyíregyháza Spartacus FC szombati mérkőzésén útlezárásra és rendőri ellenőrzésre kell számítani grafika: megyei rendőrkapitányság

Nyíregyháza Spartacus FC: időszakos forgalomkorlátozás, rendőri ellenőrzés a meccs napján

A közlekedőknek időszakos forgalomkorlátozásra, útszűkületre és rendőri ellenőrzésre kell számítaniuk 2025. augusztus 9-én 16 óra és 24 óra között a 338-as számú főút Nyíregyházára vezető szakaszán az 1. kilométerszelvényében, a 4-es számú főút Nyíregyházára bevezető szakaszán a 268. kilométerszelvényben. Útlezárás kell számítaniuk 2025. augusztus 9-én 5 óra és 23 óra 30 perc között a Nyíregyháza, Sóstói út és a Stadion köz kereszteződésénél, valamint a stadion előtti útszakaszon. Forgalomkorlátozásra és forgalomelterelésre lehet számítani a stadion környezetében lévő utakon. Kérjük, hogy aki teheti kerülje el a jelzett utakat! Türelmüket és megértésüket köszönjük – zárul a közlemény.