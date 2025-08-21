augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születés

2 órája

Megindító pillanat a Nyíregyházi Állatparkban – videón a legújabb jövevény

Címkék#Nyíregyházi Állatpark#születés#bölény

Újabb különleges állat született a Nyíregyházi Állatparkban – az eseményt videón is megosztották a közösségi oldalukon. A látogatók már személyesen is megcsodálhatják az újszülöttet.

Szon.hu

A Nyíregyházi Állatpark újabb örömhírről számolt be hivatalos Facebook-oldalán: különleges jövevénnyel gyarapodott az állatállomány. A park közleménye szerint a születésről készült videót is közzétették, amelyet már több ezren láttak. A látogatók számára az állat már élőben is megtekinthető az Amerika élővilágát bemutató kifutórendszerben.

Nyíregyházi Állatpark, bölény
Amerikai bölény született a Nyíregyházi Állatparkban
Forrás: Nyíregyházi Állatpark

Ritka jövevény született a Nyíregyházi Állatparkban

A Nyíregyházi Állatpark legújabb lakója egy amerikai bölényborjú, aki mindössze egy hetes, de máris magabiztosan mozog anyja oldalán. A borjú bika, és a gondozók szerint egészséges, szépen fejlődik. A park közösségi oldala a fajjal kapcsolatos érdekességekre is felhívja a figyelmet.

Az amerikai bölény Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőse. A bikák testsúlya akár az 1000 kg-ot is elérheti. Társas állatként egykor hatalmas, több tízezres csordákban vándorolt a kontinens prérijein. A 19. század végére azonban szinte kipusztították: a vadászat, a vasútépítések és az őslakos indiánok kiszorítása miatt számuk néhány száz példányra csökkent.

A faj megmentésében kulcsszerepet játszott az 1905-ben megalakult Amerikai Bölényvédelmi Társaság. Ennek köszönhetően ma már ismét stabil az állomány, mintegy 50 ezer egyed él világszerte – köztük néhány a Nyíregyházi Állatparkban is.

A közlemény teljes terjedelemben és a videó is megtekinthető a Nyíregyházi Állatpark hivatalos Facebook-oldalán.

Ez is érdekelheti:


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu