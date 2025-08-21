1 órája
Megindító pillanat a Nyíregyházi Állatparkban – videón a legújabb jövevény
Újabb különleges állat született a Nyíregyházi Állatparkban – az eseményt videón is megosztották a közösségi oldalukon. A látogatók már személyesen is megcsodálhatják az újszülöttet.
A Nyíregyházi Állatpark újabb örömhírről számolt be hivatalos Facebook-oldalán: különleges jövevénnyel gyarapodott az állatállomány. A park közleménye szerint a születésről készült videót is közzétették, amelyet már több ezren láttak. A látogatók számára az állat már élőben is megtekinthető az Amerika élővilágát bemutató kifutórendszerben.
Ritka jövevény született a Nyíregyházi Állatparkban
A Nyíregyházi Állatpark legújabb lakója egy amerikai bölényborjú, aki mindössze egy hetes, de máris magabiztosan mozog anyja oldalán. A borjú bika, és a gondozók szerint egészséges, szépen fejlődik. A park közösségi oldala a fajjal kapcsolatos érdekességekre is felhívja a figyelmet.
Az amerikai bölény Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőse. A bikák testsúlya akár az 1000 kg-ot is elérheti. Társas állatként egykor hatalmas, több tízezres csordákban vándorolt a kontinens prérijein. A 19. század végére azonban szinte kipusztították: a vadászat, a vasútépítések és az őslakos indiánok kiszorítása miatt számuk néhány száz példányra csökkent.
A faj megmentésében kulcsszerepet játszott az 1905-ben megalakult Amerikai Bölényvédelmi Társaság. Ennek köszönhetően ma már ismét stabil az állomány, mintegy 50 ezer egyed él világszerte – köztük néhány a Nyíregyházi Állatparkban is.
A közlemény teljes terjedelemben és a videó is megtekinthető a Nyíregyházi Állatpark hivatalos Facebook-oldalán.
Ez is érdekelheti:
Zivatarlánc közelít – visszatér-e a derűs napsütés Nyíregyházán a VIDOR-ra?
Botrányos eset történt Nyíregyháza főterén – most a lakosság segítségét kérik
Rakétatámadás Szabolcstól 30 kilométerre – a légicsapás mindent megváltoztat