Elképesztő, a genetikai állományuk szinte megegyezik az emberével

Az országban csak a Nyíregyházi Állatparkban élnek borneói orangutánok, ezért különösen fontosnak tartják, hogy az orangutánok világnapján – tegnap – felhívták a figyelmet a faj kritikus helyzetére.

Jelenleg egy hím és két nőstény borneói orángután él a Nyíregyházi Állatparkban

Fotó: SóstóZoo

A kritikusan veszélyeztetett fajt tagjai a Nyíregyházi Állatparkban élnek

Míg az 1970-es években több százezer egyed élt még a Föld harmadik legnagyobb szigetén Borneón, napjainkban a számuk nem éri el a százezret. A drasztikus állomány csökkenésük miatt, az IUCN (Természetvédelmi Világszövetség), a kritikusan veszélyeztetett fajjá nyilvánította – közölte a Nyíregyházi Állatpark.

Az emberrel 97 százalékban megegyező genetikai állománnyal rendelkező főemlősök számára, a legnagyobb veszélyt a vadászat, és az illegális kereskedelem mellett az élőhelyeik rohamos csökkenése jelenti, amit túlnyomórészt az olajpálma ültetvényeken végzett mezőgazdasági tevékenység, és a kapcsolódó útépítések okoznak.

A faj védelme érdekében kapcsolódott be a Nyíregyházi Állatpark az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogramba. A program keretében jelenleg egy hím és két nőstény állat él parkunk Ázsia élővilágát bemutató Zöld piramis kifutórendszerben.

Tudtad? Az orangután, a leglassabban szaporodó emlős állat. Bár a nőstények 7–10 éves korukban már ivarérettek, első kölyküket, rendszerint csak 15 éves korukban hozzák világra. Mivel a következőt általában 8 év múlva, így életük során általában 2-3 utódnak adnak csupán életet.

Tavaly decemberben számoltunk be arról, hogy nőgyógyászati vizsgálaton esett át a Nyíregyházi Állatpark egyik borneói orangután nősténye. Az akkor készült videó itt látható, amiből kiderült, miért volt erre szükség.