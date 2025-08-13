2 órája
Nemcsak a hőségtől, hanem ezektől a cuki makikölyköktől is elolvadunk! Így estek át életük első orvosi vizsgálatán! (videó)
Három hónaposak lettek a Mayotte-maki ikrek. A Nyíregyházi Állatpark cuki kölykeiről kiderült az is, hogy milyen ivarúak.
Három hónaposak lettek a Nyíregyházi Állatpark makijai
Fotó: Nyíregyházi Állatpark
A maki kölykök 130 napi vemhesség után születettek, s eddig leginkább anyjuk hátán lovagolva töltötték mindennapjaikat. A Nyíregyházi Állatparki makijainak természetes élőhelye Mayotte-szigetén található.
Az állatpark mindig újabb és újabb szenzációval rukkol elő. Legutóbb arról számoltunk be, hogy a legkisebb termetű vidrafaj, ázsiai kiskarmú vidrák (Amblonyx cinereus) egyedei születtek, előtte pedig koronásdarvak keltek ki. A kéthetes fiókák színüket tekintve is jelentősen különböznek a felnőtt állatoktól, homokszínű tollazatuk pihés, fejükön még nincs tollkorona, amelyről a faj a nevét kapta.
Most pedig a Mayotte-maki kölykök elérték azt a kort, hogy már nem kapaszkodnak szüleiken és megkezdték a szilárd takarmány fogyasztását is, így itt volt az ideje egy állatorvosi vizsgálatnak. Az is kiderült a Nyíregyházi Állatparkban, hogy a lemur ikrek hímek vagy nőstények. A kicsik fő tápláléka az első 2 hónapban az anyatej volt, de már elkezdték a lédús édes gyümölcsök fogyasztását is – számolt be róla közösségi oldalán a SóstóZoo. A vizsgálat során a park állatorvosai egyedi azonosítóval látták el őket, valamint megállapították, hogy két hímmel gazdagodott a maki család.
A Nyíregyházi Állatpark makijai
Ezek a makik a barna makik családjába tartoznak, és ott külön alfajt képviselnek. Latin nevük (Lemur fulvus mayottensis) sok mindent takar, a mayottensis kifejezés arra utal, hogy természetes élőhelyük Madagaszkár szigetétől mintegy 400 kilométerre Mayotte-szigetén található. A főemlősök idejük nagy részét a lombok között töltik, ahol előszeretettel napoznak és pihennek, de alkalmanként– elsősorban kora délután – lemerészkednek a talajszintre is élelem után kutatni. Kínosan ügyelnek a tisztaságra. Négy alsó metsző- és két szemfoguk úgynevezett fogfésűt alkot, hátsó végtagjuk második ujján karmot viselnek, és azokkal távolítják el egymásról a meglazult szőrszálakat és az esetleges élősködőket.
Mint a makifélék mindegyikét, így a Mayotte-maki fennmaradását is az élőhelyek elvesztése fenyegeti leginkább, ezért is fontos, hogy zárt tartási körülmények között az Európai fajmegőrzési Program keretében tervszerűen tenyésszék őket. Európában mindösszesen 65 egyedet tartanak állatkertekben.
