Nemcsak a hőségtől, hanem ezektől a cuki makikölyköktől is elolvadunk! Így estek át életük első orvosi vizsgálatán! (videó)

Most pedig a Mayotte-maki kölykök elérték azt a kort, hogy már nem kapaszkodnak szüleiken és megkezdték a szilárd takarmány fogyasztását is, így itt volt az ideje egy állatorvosi vizsgálatnak. Az is kiderült a Nyíregyházi Állatparkban, hogy a lemur ikrek hímek vagy nőstények. A kicsik fő tápláléka az első 2 hónapban az anyatej volt, de már elkezdték a lédús édes gyümölcsök fogyasztását is – számolt be róla közösségi oldalán a SóstóZoo. A vizsgálat során a park állatorvosai egyedi azonosítóval látták el őket, valamint megállapították, hogy két hímmel gazdagodott a maki család.

A Nyíregyházi Állatpark makijai

Ezek a makik a barna makik családjába tartoznak, és ott külön alfajt képviselnek. Latin nevük (Lemur fulvus mayottensis) sok mindent takar, a mayottensis kifejezés arra utal, hogy természetes élőhelyük Madagaszkár szigetétől mintegy 400 kilométerre Mayotte-szigetén található. A főemlősök idejük nagy részét a lombok között töltik, ahol előszeretettel napoznak és pihennek, de alkalmanként– elsősorban kora délután – lemerészkednek a talajszintre is élelem után kutatni. Kínosan ügyelnek a tisztaságra. Négy alsó metsző- és két szemfoguk úgynevezett fogfésűt alkot, hátsó végtagjuk második ujján karmot viselnek, és azokkal távolítják el egymásról a meglazult szőrszálakat és az esetleges élősködőket.