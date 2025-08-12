augusztus 12., kedd

Nyíregyházi Állatpark

Videón a csöppségek! Új jövevények a Nyíregyházi Állatpark „gyerekszobájában"

40 naposan fogják kinyitni a szemüket, és 7-9 hetesen kezdenek majd ismerkedni a vízi közeggel. Cuki családi pillanatok a Nyíregyházi Állatparkban.

A legkisebb termetű vidrafaj, ázsiai kiskarmú vidrák (Amblonyx cinereus) egyedei születtek a Nyíregyházi Állatparkban.

Ázsiai kiskarmú vidrák születtek a Nyíregyházi Állatparkban
A hatvan napnyi vemhesség után világra jött hat kölyköt a csapat közösen neveli, jelenleg a rejtett "gyerekszobában" élnek, de hamarosan kimerészkednek majd a kifutórendszerbe - mondta Révészné Petró Zsuzsa, a park zoológiai osztályvezetője kedden az MTI-nek.

A szakember kifejtette, a legkisebb termetű vidrafaj megjelenésében és életmódjában is különbözik a Magyarországon őshonos és fokozottan védett európai vidrától (Lutra lutra). Jóval kisebb a testmérete, súlya mindössze 3-5 kilogram közötti, nappal is aktív, és kevésbé vízhez kötött, mint a többi vidrafaj. Délkelet-Ázsia sekély édes és sós vízrendszereiben él, ahol elsősorban halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkozik.

A törpevidra család nagyon összetartó, nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok egyaránt részt vesznek a kicsik gondozásában. A nyíregyházi tenyészpár mellett a tavaly született három kölyök is féltő gondoskodással vigyázza a csapat legújabb tagjait. A most kéthetes utódok körülbelül negyvennaposan fogják kinyitni a szemüket, addig anyatejjel táplálkoznak, majd várhatóan hét-kilenc hetesen kezdenek ismerkedni a vízi közeggel.

A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető fajként szerepel, populációja csökkenő tendenciát mutat. Mint a legtöbb faj esetében, számukra is az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés a legnagyobb veszélyeztető tényező.

