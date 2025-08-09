1 órája
Újabb szenzáció! Különleges állatokkal bűvölt a Nyíregyházi Állatpark! (videó)
Az állatpark mindig újabb és újabb szenzációval rukkol elő. A Nyíregyházi Állatpark Afrika pröpdéjében láthatók a különleges állatok.
A Nyíregyházi Állatparkban mindig történik valami
Fotó: KM-archív
Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező állatparkja különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat már évek óta. A Nyíregyházi Állatpark missziója, hogy Magyarország keleti régiójában világszínvonalon mutassa be a felnövekvő nemzedéknek a minket körülvevő ökológiai környezetet.
Koronásdarvak a Nyíregyházi Állatparkban
Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy különleges videót osztott meg Facebook oldalán a Nyíregyházi Állatpark a kulisszák mögül, amelyben ritkán látott pillanatokat mutatnak be. A felvételen egy különleges munkafolyamatot tekinthetünk meg. Most pedig igen különleges állatokról számoltak be, koronásdarvak keltek ki. A jelenleg kéthetes fiókák harminc nap után keltek ki a tojásokból. Az utódok színüket tekintve is jelentősen különböznek a felnőtt állatoktól, homokszínű tollazatuk pihés, fejükön még nincs tollkorona, amelyről a faj a nevét kapta - részletezte a Nyíregyházi Állatpark a közösségi oldalán.
Az egy méter magas, aranyszínű fejdíszt viselő koronásdarvak talán a legimpozánsabb és leglátványosabb madarak a Nyíregyházi Állatparkban, nászuk idején vad táncot lejtenek és harsányan kiáltoznak.
A madarak a tánc mellett az utódnevelésben is jeleskednek, amiből a hímek és a nőstények egyaránt kiveszik a részüket; a nemrég kikelt kicsinyeik előtt lépkedve csipegetnek, így tanítgatják őket a táplálékszerzés fortélyaira. A szürkenyakú, vagy más néven déli koronásdarvak Kelet- és Dél-Afrika nyílt, szavannás területein őshonosak. Különösen folyók vagy nagyobb állóvizek közelében érzik otthon magukat.
Általában párban vagy kisebb családi közösségekben élnek, de időnként előfordul, hogy egy táplálékban gazdagabb területen 80-100 madár is csoportosul. A koronásdaru Uganda nemzeti madara, és az ország címerében is szerepel. Most pedig már egyre több ilyen gyönyörű madarat lehet megcsodálni Nyíregyházán az állatparkban.
