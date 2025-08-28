augusztus 28., csütörtök

Figyelem! Megvannak a pótfelvételi ponthatárok!

Címkék#Nyíregyházi Egyetem#Felvi#ponthatár

Megtekinthető az eredmény. A Nyíregyházi Egyetem pótfelvételi ponthatárai hivatalossá váltak.

Szon.hu
Figyelem! Megvannak a pótfelvételi ponthatárok!

Nyilvánosságra hozták a 2025-ös pótfelvételi eljárás ponthatárait. A Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők az E-felvételi felületén is megtekinthetik az eredményüket, a ponthatárok pedig elérhetők a felvi.hu oldalán található linken keresztül.

Nyíregyházi Egyetem pótfelvételi
Nyíregyházi Egyetem: hivatalos a ponthatár Fotó: Váczí Norbert


 

Nyíregyházi Egyetem: kiküldik a felvételi határozatot

A felvételről szóló hivatalos értesítés, a besorolási határozat augusztus 28-tól az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjából tölthető le, erről minden jelentkező e-mailben kap értesítést. A határozatban a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatást kapnak.

A sikeres felvételizőknek a Nyíregyházi Egyetem Felvételi Irodája külön felvételi határozatot küld. A beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő teendőkről pedig e-mailben kapnak tájékoztatást az érintettek.

A Nyíregyházi Egyetem gólyái nemrég táborban hangolódtak az új tanévre.

 

