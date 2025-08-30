2 órája
Nyíregyházi Egyetem: esküt tettek a gólyák (fotókkal)
Hivatalosan is megnyitották a tanévet. Szombaton benépesült a Nyíregyházi Egyetem Kodály Zoltán Kulturális Centruma, több száz gólya tette le esküjét.
Esküt tettek a gólyák a Nyíregyházi Egyetemen
Fotó: Norbert Vaczy
Ünnep és találkozás: 116 alumni kapott jubileumi diplomát és több száz gólya tette le esküjét a Nyíregyházi Egyetem tanévnyitó szenátusi ülésén
Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Nyíregyházi Egyetemen a 2025/2026-os tanévet szombaton. A Kodály Zoltán Kulturális Centrumban tartott tanévnyitó szenátusi ülésen nemcsak az újonnan érkező hallgatókat, hanem az egykori diákokat is köszöntötték. A 179 jubiláló közül 116-an személyesen vették át arany-, gyémánt- és vas fokozatú oklevelüket. Az idén az elmúlt évek legsikeresebb felvételi időszakát zárta az intézmény, az általános és a pótfelvételi eljárásban összesen 2400-an nyertek felvételt a Nyíregyházi Egyetemre – tájékoztatott Kindrusz Emese kommunikációs munkatárs.
Nyíregyházi Egyetem: elismeréseket adtak át
A Nyíregyházi Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülése minden évben egyszeri és megismételhetetlen találkozásnak ad teret: együtt ünnepelhetnek azok, akik évtizedekkel ezelőtt vehették át oklevelüket, és azok, akik most készülnek első egyetemi tanévükre. Több emberöltőnyi tudás és tapasztalat találkozik ilyenkor a legfiatalabb hallgatói nemzedék lendületével.
Dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettese ünnepi beszédében úgy fogalmazott: az intézmény életét egyszerre jellemzi a több mint 110 éves hagyomány és a folyamatos innováció. Azt hangsúlyozta: az idei általános felvételi eljárás az elmúlt évtized legsikeresebbje volt, 2189 hallgató nyert felvételt, közülük 1868-an állami ösztöndíjas formában. A pótfelvételivel együtt pedig közel 2400 elsőéves kezdheti meg tanulmányait szeptembertől az egyetemen. Hozzátette: a nemzetközi hallgatói közösség is tovább bővül, a Stipendium Hungaricum program révén 84 új külföldi diák érkezik, így a külföldi hallgatók száma elérheti a 400–450 főt. Az ünnepi beszédben hangsúlyt kapott a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és az új oktatási módszerek szerepe. Az elsőéves hallgatókat arra biztatta, hogy legyenek kíváncsiak, kérdezzenek bátran, és tanuljanak a hibáikból is. Végezetül azt kérte a hallgatóktól, hogy az intézmény ne csupán tudás forrása, hanem személyes sikertörténetük kezdete is legyen.
Nyíregyházi Egyetem: esküt tettek a gólyákFotók: Váczy Norbert
Évek óta hagyomány, hogy Nyíregyháza polgármestere köszöntő szavaival és a kiválasztott hallgatókkal kézfogással jelképesen is nyíregyházi polgárrá fogadja, tanulmányaik idejére az elsős hallgatókat. Dr. Kovács Ferenc, polgármester hivatalos távollétében dr. Ulrich Attila, az önkormányzat köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottságának elnöke fogadta a fiatalokat városi polgárrá, köztük egy nigériai és egy török hallgatót.
A tanévnyitó mindig díjátadó is egyben: címzetes egyetemi docens címet kapott Mandrik István, mestertanári címet pedig Százvai Attila vehetett át. Az Év legnívósabb publikációja 2024 elismerést számos oktató és kutató érdemelte ki: Szabó Sándor, Koleszár Gergő, Blahota István, Antal Tamás, Duleba Szabolcs, Nagy Dóra és Gulyás László, valamint lektorált könyvfejezettel vagy monográfiával jelentkező szerzők, Karádi Zsolt és Szőcs Andor. Az MTA által jegyzett lektorált folyóiratcikk megjelenéséért Minya Károly és Nagy Zsuzsanna vehetett át kitüntetést.
A közönség a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj idei díjazottjait is köszöntötte. Az elismerést öten nyerték el, közülük négy hallgató – Czuczor Ramóna, Kun Petra Anna, Ember András és Naszvadi Flóra – személyesen is átvehette az oklevelet.
Az ünnepség egyik legmeghatóbb fejezete minden évben a jubileumi diplomák átadása. Ezúttal 179 egykori hallgató vehetett át arany-, gyémánt-, valamint vasoklevelet, közülük 116-an személyesen jelentek meg a rendezvényen.
A tanévnyitók egyik legfontosabb momentuma az elsőéves hallgatók eskütétele. Dr. Vajda Ildikó oktatási elnökhelyettes vezetésével többszáz gólya ismételte az ünnepélyes eskü szavait, majd dr. Kovács Zoltán hivatalosan is egyetemi polgárrá fogadta a fiatalokat. A nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettes a ceremónia zárásaként hivatalosan is megnyitotta a 2025/2026-os tanévet.
