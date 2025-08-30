Nyíregyházi Egyetem: esküt tettek a gólyák (fotókkal)

Ünnep és találkozás: 116 alumni kapott jubileumi diplomát és több száz gólya tette le esküjét a Nyíregyházi Egyetem tanévnyitó szenátusi ülésén

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Nyíregyházi Egyetemen a 2025/2026-os tanévet szombaton. A Kodály Zoltán Kulturális Centrumban tartott tanévnyitó szenátusi ülésen nemcsak az újonnan érkező hallgatókat, hanem az egykori diákokat is köszöntötték. A 179 jubiláló közül 116-an személyesen vették át arany-, gyémánt- és vas fokozatú oklevelüket. Az idén az elmúlt évek legsikeresebb felvételi időszakát zárta az intézmény, az általános és a pótfelvételi eljárásban összesen 2400-an nyertek felvételt a Nyíregyházi Egyetemre – tájékoztatott Kindrusz Emese kommunikációs munkatárs.

Nyíregyházi Egyetem: elkezdődött a tanév Fotó: Váczy Norbert

Nyíregyházi Egyetem: elismeréseket adtak át

A Nyíregyházi Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülése minden évben egyszeri és megismételhetetlen találkozásnak ad teret: együtt ünnepelhetnek azok, akik évtizedekkel ezelőtt vehették át oklevelüket, és azok, akik most készülnek első egyetemi tanévükre. Több emberöltőnyi tudás és tapasztalat találkozik ilyenkor a legfiatalabb hallgatói nemzedék lendületével.

Dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettese ünnepi beszédében úgy fogalmazott: az intézmény életét egyszerre jellemzi a több mint 110 éves hagyomány és a folyamatos innováció. Azt hangsúlyozta: az idei általános felvételi eljárás az elmúlt évtized legsikeresebbje volt, 2189 hallgató nyert felvételt, közülük 1868-an állami ösztöndíjas formában. A pótfelvételivel együtt pedig közel 2400 elsőéves kezdheti meg tanulmányait szeptembertől az egyetemen. Hozzátette: a nemzetközi hallgatói közösség is tovább bővül, a Stipendium Hungaricum program révén 84 új külföldi diák érkezik, így a külföldi hallgatók száma elérheti a 400–450 főt. Az ünnepi beszédben hangsúlyt kapott a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és az új oktatási módszerek szerepe. Az elsőéves hallgatókat arra biztatta, hogy legyenek kíváncsiak, kérdezzenek bátran, és tanuljanak a hibáikból is. Végezetül azt kérte a hallgatóktól, hogy az intézmény ne csupán tudás forrása, hanem személyes sikertörténetük kezdete is legyen.