A nyári szezon ugyan véget ér, a nyíregyházi fürdők várják a csobbanni vágyókat

– Felemásra sikeredett az idei nyár három hónapja, míg a június kifejezetten erős volt, addig a júliusi kedvezőtlen időjárás visszavetette a forgalmat, majd az augusztus újra pozitívba fordult át, így reményeink szerint sikerül elérni az elmúlt évi forgalmunkat – értékelte a nyíregyházi fürdők nyári szezonját Matavovszky Dániel.

A nyíregyházi fürdők felemás nyári szezont zártak, továbbra is várják – kedvezményekkel is – a fürdőzőket Sóstón

Fotó: Aquarius Élményfürdő

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója szerda délelőtt sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a parkfürdő augusztus 31-én még teljes kapacitással várja a vendégeket, szeptember elsejétől azonban már csökken a nyitva tartó medencék száma. A fokozatos zárás jegyében a családi, melegvizes élménymedencét az időjárás függvényében, előre láthatóan szeptember közepéig használhatják a fürdőzők.

A tófürdő vízminősége az egész szezon alatt kifogástalan volt, itt szeptember 17-e lesz az utolsó nyitvatartási nap az idei szezonban. Szeptember elsejétől a korábbi sötétedés miatt változik a nyitva tartás rendje, így már 19 órakor zár a tófürdő.

– Ennek megfelelően a délutáni jegyekben is lesz változás.

A korábban 18 órától elérhető jegyet 16 órától lehet majd megvenni.

Az utószezonban a tófürdő csúszdáit csak a hétvégeken vehetik igénybe a vendégeink – tette hozzá a vezérigazgató. Majd az Aquarius Élményfürdővel kapcsolatban arról beszélt, hogy a nyári szezonon kívül kedvezményes jegyek is visszatérnek szeptembertől.

Nyíregyházi fürdők: visszatérnek a nyugdíjas és egyetemista napok, a termáljegy

Ilyen a termáljegy, amivel a termálmedence és -részleg szolgáltatásait lehet igénybe venni, kedvezményesen, ezt a nyíregyházi vendégek nagyon kedvelik, de hasonlóan népszerű az idősebb korosztálynak szóló nyugdíjasnapok szolgáltatás, ami hétfőn és csütörtökön igénybe vehető ez a kedvezmény.

Matavovszky Dániel vezérigazgató értékelte a nyári szezont

Fotó: KM

A nyári szezon után, szeptember 1-jén már meg is tartjuk az első nyugdíjas hétfőt, ezeken napokon jó látni, hogy az idősebb korosztály tölti meg a medencéket.

S ugyanilyen jó érzés lesz majd minden kedd, amikor a nyíregyházi egyetemistákat és főiskolásokat várjuk kedvezményes belépővel az élményfürdőbe – részletezte Matavovszky Dániel, aki bízik benne, hogy a korábbiakhoz hasonló sikere lesz ezeknek az idén is, az pedig mindenképp fontos és jó hír, hogy az év hátralévő részében az árak nem változnak.