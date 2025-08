Végleg bezár Nyíregyháza kultikus szórakozóhelye, egy utolsó táncra várnak mindenkit

Mindig szomorú, ha egy kultikus helyet bezárnak. Egyel kevesebb nyíregyházi szórakozóhely lesz, ahol egy kicsit ki lehet engedni a gőzt.

Végleg bezár a kultikus nyíregyházi szórakozóhely

Több üzletről is beszámoltunk már, amelyek az utóbbi hónapokban zártak be, de már több vendéglátó egységtől, és most egy szórakozóhelytől is végleg búcsúzhatunk.

Bezár a nyíregyházi szórakozóhely

A facebook oldalukon tették közzé a fájó hírt, ezt írták a Shamrock üzemeltetői:

Kedves Nyíregyháziak, kedves Shamrockba járók! Fájó szívvel tudatjuk veletek, hogy a több mint két évtizednyi felhőtlen szórakozás után a Shamrock bezárja kapuit az idők végezetéig… Megannyi szerelem, házasság, életre szóló barátság, amik itt köttettek, mind egyszerre jelenik meg most a szemünk előtt. Az a sok jó ami itt történt mindannyiunkkal, aki csak egyszer is ellátogatott hozzánk, a sok szülinap, névnap, esküvő, lánybúcsú, legénybúcsú és hétköznapi események, forró táncok a pult előtt. Ti voltatok a hely lelke minden hétvégén, és szeretnénk megköszönni nektek, hogy jöttetek és jól éreztétek magatok! Most volt 4. éve, hogy üzemeltethettük azt a csodás helyet, ahova a kezdetektől jártunk mi is. Egy utolsó táncra és egyben megemlékezésre várunk titeket most a héten szombaton, emlékfallal, fotó fallal, ahol a régi buliképeket fellelhetitek majd, és együtt nosztalgiázhatunk utoljára. Ha bármilyen fotótok van a régi Shamrockból is, kérlek küldjétek el és kirakjuk élőben!

A poszt alá egyre több hozzászólás érkezett, mindenki a sajnálatát fejezi ki, van aki még a megnyitó partin is ott volt. Így akik még egy utolsót szeretnének bulizni a régi szép idők emlékére, menjenek el augusztus 9-én, és érezzék jól magukat!