Áramszünet

1 órája

Nyíregyháziak, figyelem! Áramszünet miatt nem lesz ügyfélfogadás

Címkék#áramszünet#Nyíregyházi Törvényszék#ügyfélfogadás

Áramszünet lesz az épületben. A személyes ügyfélfogadás kedden szünetel a Nyíregyházi Törvényszéken.

Munkatársunktól
Nyíregyháziak, figyelem! Áramszünet miatt nem lesz ügyfélfogadás

Kedden zárva lesz a Nyíregyházi Törvényszék épülete

Fotó: Csutkai Csaba

Az OPUS Titász Zrt. munkavégzése miatt augusztus 12-én, kedden a Nyíregyházi Törvényszék Bocskai utca 2. szám alatti épületében egész napos áramszünet lesz, az épület zárva tart, így ezen a napon az épületben a személyes ügyfélfogadás szünetel. Az ügyfelek a beadványaikat papír alapon a Nyíregyházi Törvényszék Toldi u. 1. szám alatti épületének előterében található gyűjtőládába helyezve, illetve postai, vagy elektronikus úton juttathatják el a bíróság számára. A bíróság a soron kívüli, halaszthatatlan ügyeleti feladatokat a Nyíregyházi Törvényszék Toldi u. 1. szám alatti épületében látja el. A törvényszék Nyíregyháza, Toldi u. 1. szám alatti épületében a fenti napon a munkavégzés zavartalanul folyik – tájékoztatta portálunkat dr. Szim-Resán Dalma sajtószóvivő. 

 

 

