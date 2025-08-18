Lélegzetelállító ritmusok és színes forgatag: Nyírség Néptáncfesztivál Nyíregyházán! (fotók)

Nyíregyháza belvárosában ismét a táncé a főszerep. Öt év után ismét megrendezik a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált Nyíregyházán, ahol Magyarország mellett Bosznia-Hercegovina, India, Kenya és Lengyelország táncegyüttesei is bemutatják hagyományaikat, kultúrájukat.

Dr. Kovács Ferenc ajándékokkal lepte meg a tácosokat Fotó: Bozsó Kata

Hétfőn a városházán dr. Kovács Ferenc polgármester ajándékkal köszöntötte a külföldi és hazai csoportokat.