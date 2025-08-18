1 órája
Lélegzetelállító ritmusok és színes forgatag: Nyírség Néptáncfesztivál Nyíregyházán! (fotók)
Öt év szünet után újra benépesült Nyíregyháza belvárosa táncosokkal a világ minden tájáról!
Nyíregyháza belvárosában ismét a táncé a főszerep. Öt év után ismét megrendezik a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált Nyíregyházán, ahol Magyarország mellett Bosznia-Hercegovina, India, Kenya és Lengyelország táncegyüttesei is bemutatják hagyományaikat, kultúrájukat.
Hétfőn a városházán dr. Kovács Ferenc polgármester ajándékkal köszöntötte a külföldi és hazai csoportokat.
Néptáncosok a városházánFotók: Bozsó Katalin
Kedden 18 órától a nemzetközi tánc kerül a középpontba: a Váci Mihály Kulturális Központban a Határtalanul Nemzetközi Néptáncgálán a külföldi együttesek hosszabb, egyedi összeállításokat mutatnak be. Szerda este nyolckor a Nyíregyháza visszavár! gálaműsor zárja az előadások sorát.
A múlt hétvégén Kossuth téren léptek fel a csoportok, a különleges színpadi produkciók, koreográfiák hangulatát hűen tükrözik alábbi fotóink.
10. Nemzetközi Néptánc Fesztivál Nyíregyházán, a Kossuth térenFotók: Sipeki Péter
