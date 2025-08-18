augusztus 18., hétfő

Néptánc

1 órája

Lélegzetelállító ritmusok és színes forgatag: Nyírség Néptáncfesztivál Nyíregyházán! (fotók)

Címkék#Nyíregyháza#Nyírség Néptáncfesztivál#hagyomány

Öt év szünet után újra benépesült Nyíregyháza belvárosa táncosokkal a világ minden tájáról!

Szon.hu

Nyíregyháza belvárosában ismét a táncé a főszerep. Öt év után ismét megrendezik a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált Nyíregyházán, ahol Magyarország mellett Bosznia-Hercegovina, India, Kenya és Lengyelország táncegyüttesei is bemutatják hagyományaikat, kultúrájukat. 

6D1A7373
Dr. Kovács Ferenc ajándékokkal lepte meg a tácosokat Fotó: Bozsó Kata

Hétfőn a városházán dr. Kovács Ferenc polgármester ajándékkal köszöntötte a külföldi és hazai csoportokat.

6D1A7384
Fotó: Bozsó Kata

Néptáncosok a városházán

Fotók: Bozsó Katalin

Kedden 18 órától a nemzetközi tánc kerül a középpontba: a Váci Mihály Kulturális Központban a Határtalanul Nemzetközi Néptáncgálán a külföldi együttesek hosszabb, egyedi összeállításokat mutatnak be. Szerda este nyolckor a Nyíregyháza visszavár! gálaműsor zárja az előadások sorát.

6D1A7368
Fotó: Bozsó Kata

A múlt hétvégén  Kossuth téren léptek fel a csoportok, a különleges színpadi produkciók, koreográfiák hangulatát hűen tükrözik alábbi fotóink. 

10. Nemzetközi Néptánc Fesztivál Nyíregyházán, a Kossuth téren

Fotók: Sipeki Péter

További cikkeket is ajánlunk: 

 

