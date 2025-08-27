Olyan lista élére került a szabolcsi település, amelyikre senki nem vágyik

Kedden elkezdődött a melegedés, hazánk nagyobb részén 30 fok körül alakult a csúcsérték, ami az ilyenkor szokásosnál néhány fokkal magasabbnak számít. Azonban még igen száraz felettünk a légkör, így napnyugta után gyorsan elkezdett csökkenni a hőmérséklet, az éjszaka még nagyrészt hidegebb volt az átlagosnál. Ennek következtében nagy lett a napi hőingás, volt, ahol hajnalra 22 fokot hűlt le a levegő kora délutánhoz képest – tette közzé a HungaroMet a Facebook-oldalán. Vármegyénk ismét a lista élén szerepelt, szerda reggel Nyírtasson alig 4 fokra ébredtek a korán kelők (3.9).

Nyírtasson mérték reggel a leghidegebbet Forrás: HungaroMet/Facebook

A legmelegebbet Tevelen mértek reggel hat órakor, ott 17.8 fokot mutatott a hőmérő. Míg a Tolna vármegyei kistelepülésen vélhetően elég volt pólóban, rövidnadrágban munkába, boltba indulni, addig Nyírtasson bizony elkélt a pulóver, kiskabát, a fázósabbak bizonyára kesztyűt és sapkát is húztak.

Nyírtass kedden is toplistás volt, tegnap hajnalban 3.3 fokot mutattak a hőmérők, ezzel az ország ötödik leghidegebb hőmérsékletét mérték. A top 10-es listán szerepelt még Buj-Nádastanya, ahol 3,6 fokot míg Nyírlugoson 3,7 fokot mértek.

Nyírtass tartja a szezonális rekordot

Februárban pedig ugyancsak Nyírtassról szóltak a hírek, itt dőlt meg a szezonális rekord: -14, 7 fok Celsius-fokot mutatott a hőmérő, ami új szezonrekordnak számított.

