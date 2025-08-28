Nagy dobásra készülnek ezen a szabolcsi településen, ilyen attrakciót még nem látott a város!

A pumpapálya, vagy ahogy nagyon sokan ismerik, „pumptrack”, egyre népszerűbb a bringások körében, legyen szó gyerekekről, kezdőkről vagy akár tapasztalt profikról. Nem véletlen, hogy egyre több önkormányzat dönt úgy, hogy bringapark, vagy pumpapálya építésével fejleszti a köztereit. Nyírtelek sem akar lemaradni erről a lehetőségről.

Egyre népszerűbbek a pumpapályák, így Nyírtelek is kap egyet

Fotó: Wikipedia

Számos településhez hasonlóan Nyírtelek is lát fantáziát a pályában

A pumpapálya egy olyan zárt körpálya, amit úgy terveznek, hogy pedálozás helyett a testsúly „pumpálásával” haladhatunk rajta előre. A pályát hullámok, dombok és döntött kanyarok jellemzik, ráadásul többféle módon is használható: kerékpár mellett rollerrel vagy akár gördeszkával is.

Ez a fajta pálya szuperül fejleszti az egyensúlyérzéket, a koordinációt, és tökéletes gyakorlóhely azoknak, akik most ismerkednek a bringázással, de ugyanúgy kihívást nyújt a haladóknak és profiknak is, egyszóval fejleszti a technikai képességeket.

Vármegyénkben az egyik legkomolyabb pálya Nyírbogáton található, amelyet 2024 júniusában adtak át. Az országban egyébként is tombol a pumptrack őrület, hiszen az önkormányzatok számára ez egy tökéletes lehetőséget kínál, hiszen ez nem csupán egy új bringás hely, hanem közösségi tér, találkozópont, és aktív szórakozási lehetőség is egyben. Hosszú távon értéket teremt és vonzó a fiataloknak is, arról már nem is szólva, hogy alacsony a fenntartási költsége, biztonságos (a jól kialakított borítás révén) és segít népszerűsíteni az egészséges, aktív életmódot.

– Van idehaza egy csapat, akik csak ilyen pályák tervezésével és építésével foglalkoznak, nos ők lesznek Nyírteleken is a kivitelezők – mondta el megkeresésünkre Szekeres József, a település polgármestere.

– A pálya egy 58x51 méteres területen fog megvalósulni, közel 3000 négyzetméteren, mintegy 900 négyzetméternyi aszfaltozott résszel. Magyarországon jelenleg a gárdonyi pálya a legnagyobb, a maga 320 méteres nyomvonalhosszával, a miénk ellenben 324 méter lesz.

– A nagyságát jól szemlélteti, hogy egyszerre akár 80-100 ember is tud majd rajta kerékpározni, a kicsiktől kezdve a nagyokon át, egészen a profikig. Nem mellékesen épül majd mellette egy triál pálya is. A beruházást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Magyarországért Felelős Államtitkársága segíti.