Ezért özönlenek most mindenki Szatmár-Beregbe – 12 hely, amit látni kell!

Szatmár-Bereg térsége nyitja meg elsőként kapuit a látogatók előtt és ígér igazi felfedezőutat a keleti régióban. Az alma, szilva, körte hazájában 12 helyszínen közel 30 termelő helyi termékét, feldolgozási, készítési folyamatait ismerhetik meg a vendégek, de lesz látványfőzés, porta túrák, kézműves foglalkozások.

Nyitott Porta Napok: fókuszban a híres szatmári szilva

Nyitott Porta Napok: fókuszban a híres szatmári szilva

Hagyományos rézüstben hol tapasztott, hol kézi motoros hajtással készül a Szatmár fekete aranya. A vidék csodás érintetlen természeti szépségét felfedezhetik autóval, két keréken és kajak-kenuval is. Ha szeretnének többet megtudni arról, milyen az igazi szatmári töltött káposzta, mit jelent a töltike és hogyan készül a „görcsleves” más néven kötött tészta, akkor Szatmár-Beregben a helyük.

– Palolunk, ciberézünk, töltikézünk, kóstolunk, tésztát gyúrunk, aszalunk, lekvárt főzünk, állatokat simogatunk. Két keréken, kenuval, lovasszekéren is felfedezhetik Szatmár-Bereg vadregényes tájait, gazdaságait, helyi termelőit, a tájegység agroturisztikai lehetőségeit a Nyitott Porta Napok – Kóstolj bele tájról-tájra nagyszabású programsorozat indító állomásaként 2025. augusztus 23-án, szombaton

– mondta el portálunknak Pótor Melinda, a programszervezők főmunkatársa.

Hozzátette: aNyitott Porta Napok idén tárja ki először kapuit hazánk 5 tájegységén a látogatók előtt, hogy találkozzanak az érdeklődök a vidéki élet, a termelés világával. Az eseménysorozat főszervezője a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egysége (VTE). Társszervezőivel közösen szeretnék jobban bemutatni a gazdaságokat, a termelőket, a helyi termékeket. A tájegységen termelt jellemző zöldség-gyümölcsök feldolgozási folyamatait, a termékek készítésének technológiáit, lehetőségeit.

Porták, amelyek egész évben azon dolgoznak, hogy a földeken, kertekben, gazdaságokban minél hatékonyabban folyjon a munka. Ezt tekinthetik meg a nyár utolsó előtti hétvégéjén Szatmár-Beregben és tölthetnek el egy kellemes hosszú hétvégét a vármegyében, hogy jobban megismerjék a vidék báját, a gazdasági lehetőségeket, a helyi termékeket, termelőket és nem utolsósorban a szatmári vendégszeretetet. A programsorozat számos élményt, kulturális felfedező utat ígér, hogy mindenki megismerje az ország legkeletibb csücskében található értékeket. Szatmár-Bereg egyben az egész nagyszabású programsorozat első állomása.