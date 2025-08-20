33 perce
Ezért özönlenek most mindenki Szatmár-Beregbe – 12 hely, amit látni kell!
Nyitott Porta Napokon 2025. augusztus 23-án (szombaton) Szatmár-Beregben 12 helyszínen várják az érdeklődőket a nagyszabású programsorozatra.
Szatmár-Bereg térsége nyitja meg elsőként kapuit a látogatók előtt és ígér igazi felfedezőutat a keleti régióban. Az alma, szilva, körte hazájában 12 helyszínen közel 30 termelő helyi termékét, feldolgozási, készítési folyamatait ismerhetik meg a vendégek, de lesz látványfőzés, porta túrák, kézműves foglalkozások.
Nyitott Porta Napok: fókuszban a híres szatmári szilva
Hagyományos rézüstben hol tapasztott, hol kézi motoros hajtással készül a Szatmár fekete aranya. A vidék csodás érintetlen természeti szépségét felfedezhetik autóval, két keréken és kajak-kenuval is. Ha szeretnének többet megtudni arról, milyen az igazi szatmári töltött káposzta, mit jelent a töltike és hogyan készül a „görcsleves” más néven kötött tészta, akkor Szatmár-Beregben a helyük.
– Palolunk, ciberézünk, töltikézünk, kóstolunk, tésztát gyúrunk, aszalunk, lekvárt főzünk, állatokat simogatunk. Két keréken, kenuval, lovasszekéren is felfedezhetik Szatmár-Bereg vadregényes tájait, gazdaságait, helyi termelőit, a tájegység agroturisztikai lehetőségeit a Nyitott Porta Napok – Kóstolj bele tájról-tájra nagyszabású programsorozat indító állomásaként 2025. augusztus 23-án, szombaton
– mondta el portálunknak Pótor Melinda, a programszervezők főmunkatársa.
Hozzátette: aNyitott Porta Napok idén tárja ki először kapuit hazánk 5 tájegységén a látogatók előtt, hogy találkozzanak az érdeklődök a vidéki élet, a termelés világával. Az eseménysorozat főszervezője a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egysége (VTE). Társszervezőivel közösen szeretnék jobban bemutatni a gazdaságokat, a termelőket, a helyi termékeket. A tájegységen termelt jellemző zöldség-gyümölcsök feldolgozási folyamatait, a termékek készítésének technológiáit, lehetőségeit.
Porták, amelyek egész évben azon dolgoznak, hogy a földeken, kertekben, gazdaságokban minél hatékonyabban folyjon a munka. Ezt tekinthetik meg a nyár utolsó előtti hétvégéjén Szatmár-Beregben és tölthetnek el egy kellemes hosszú hétvégét a vármegyében, hogy jobban megismerjék a vidék báját, a gazdasági lehetőségeket, a helyi termékeket, termelőket és nem utolsósorban a szatmári vendégszeretetet. A programsorozat számos élményt, kulturális felfedező utat ígér, hogy mindenki megismerje az ország legkeletibb csücskében található értékeket. Szatmár-Bereg egyben az egész nagyszabású programsorozat első állomása.
A Kislépték Egyesület, mint szakmai háttérrel rendelkező együttműködő partner, a porták nyitása előtt konferenciát szervez a térség szakembereinek „Nyitott porták – minden, ami mögöttük van” címmel, ezzel is hozzájárulva a program szakmai megalapozásához és a résztvevők közötti tudásmegosztáshoz. A Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) tagjaként a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület kapta meg a lehetőséget arra, hogy térségi szervezőként ezt a különleges vidéket bemutassa a helyi termelőin, gazdaságain keresztül.
Ruprecht László a SVÉT elnöke is részt vesz a Nyitott Porta Napok Szatmár-Bereg eseményen, hogy a helyi minőségi alapanyagokat népszerűsítse. Tarpán a szárazmalomnál kínál mangalicát szilvával a látogatóknak. A program előfutára az idei év jubileumi nagyszabású SVÉT 15- „ÍZEK TISZTA FORRÁSA” mottóját viselő Esterházy-kastély parkjában megszervezett vidék legjobb éttermeinek, termelőinek éves seregszemléjének. Ahol idén is bemutatjuk Szatmár-Bereg különlegességeit.
A NyitottPorta Napokon Szatmár-Beregben 12 helyszínen ismerhetik meg a termelőket, kapnak gasztronómiai élményeket, kulturális és turisztikai látványosságot a tájegységről. Csaroda, Géberjén, Kölcse, Fülesd, Nagyar, Nyírcsaholy, Panyola, Tarpa, Túristvándi. A nyár utolsó előtti hosszú hétvégéjén látogasson el vármegyénkbe és a 12 helyszín közül legalább 6 portát keressen fel, hogy vasárnap 50%-os kedvezményt kapjon belépéskor a Sóstói Múzeumfaluba. Fedezzük fel közösen ezt a csodás vidéket, a termelők kiváló minőségű alapanyagain, gazdaságain keresztül, hogy a szilva hazájában legyünk büszkék arra, hogy vidékünkön készül Szatmár igazi „fekete aranya”.