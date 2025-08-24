Kinyíltak a porták Szatmárban, Beregben (fotók)

A Nyitott Porta Napokon augusztus 23-án Szatmár-Beregben 12 helyszínen várták az érdeklődőket a nagyszabású programsorozatra. Az alma, szilva, körte hazájában közel 30 termelő helyi termékét, feldolgozási, készítési folyamatait ismerhették meg a vendégek, de volt látványfőzés, portatúra, s több kézműves foglalkozás is. A Nyitott Porta Napok sorozatban Szatmár-Beregben 12 helyszínen – Csaroda, Géberjén, Kölcse, Fülesd, Nagyar, Nyírcsaholy, Panyola, Tarpa, Túristvándi – várták az érdeklődőket, akik megismerhették a termelőket, s akiknek gasztronómiai élményekben is részük volt.