Sokkoló történet

2 órája

Nylontáskába csomagolt csecsemő holttestét találták meg egy vagonban Szabolcsban, nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség

Kisebb vagyont is kaphatnak azok, akik használható információval rendelkeznek körözött bűnözőkről. Több bűntény esetében nyomravezetői díj kitűzésével segíti a rendőrség a nyomozást.

Szon.hu

Sajnos előfordulnak olyan bűncselekmények, amelyeknél nem találják az elkövetőket, az ilyen esetek egy részében a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Olyan brutális esetekben, mint például egy gyilkosság, nyomravezetői díjat tűznek ki, hogy minél hamarabb rács mögé kerüljenek a tettesek.

nyomravezetői díj segíti a rendőrség munkáját a csecsemőgyilkosság ügyében is
Nyomravezetői díj segíti a rendőrség munkáját a csecsemőgyilkosság ügyében
Illusztráció: Shutterstock

Halált okozó testi sértés, emberölés

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében jelenleg három megoldatlan bűnügyben van érvényben díjkitűzés – olvasható a police.hu oldalon. Természetesen nem csak az anyagi javakért kellene segíteni a nyomozást, hanem azért is, hogy az elkövetők minél hamarabb kapják meg a megérdemelt büntetésüket. A legszívbemarkolóbb és legrégebbi megoldatlan bűnügy, amiben vármegyénkben nyomravezetői díjat tűztek ki, egy csecsemőgyilkosság.

Nyomravezetői díj bűnügyekben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes(ek) ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint 1998. december 31-én az eperjeskei vasúti pályaudvaron az ott dolgozók az egyik tehervagonban nylontáskába csomagolva találtak rá egy ismeretlen fiú csecsemő holttestére. A vasúti vagon, amelyben a holttestet megtalálták 1998. december 24-én Ukrajnából érkezett az eperjeskei állomásra. Ebben az esetben 100 ezer forint a nyomravezetői díj. 

Egymilllió forintot ajánlottak fel egy máriapócsi ügyben. Az ismeretlen elkövető(k) 2010. szeptember 22-24-e közötti időben máriapócsi családi házában bántalmaztak egy 75 éves férfit, aki a bántalmazást követően a helyszínen életét vesztette. 

Legutóbb pedig egy három éve történt sokkoló estben tűztek ki félmillió forint vérdíjat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, több mint három  évvel ezelőtt, 2022. június 15-én a kora reggeli órákban egy nyírkarászi lakóház udvarán a szomszédai holtan találták az ott élő 59 éves férfit, a nyomozás adatai szerint a halálát bántalmazás okozta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya halált okozó testi sértés elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, akinek a felkutatását nyomravezetői díj is segítheti. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörével élve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2022 októberében nettó 500 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki

Kik kaphatják meg a nyomravezetői díjat?

A kitűzött összeg annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető azonosítható, s bűnössége megalapozottá válik, illetve aki ezeket az információkat az eljárás során ismerteti. 

Ahogy azt korábban megírtuk,  a rendőrség bűncselekmény és bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy felderítése, rejtőzködő vagy szökésben lévő elkövető elfogása, eltűnt személy felkutatása érdekében a nyomozás eredményességét, illetve a szükséges rendőri intézkedést közvetlenül elősegítő személy részére tűzhet ki díjat. Ennek összegét az eljáró szerv a vonatkozó normáknak megfelelően állapítja meg, amelynek igazodnia kell a bűncselekmény tárgyi súlyához és az információ fontosságához.  

A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli, szükség esetén intézkedéseket tesznek a tanú védelmére. 

A díjkitűzés visszavonásának jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság fenntartja. Azt kérik, hogy akik a bűncselekményekkel kapcsolatban információkkal rendelkeznek, jelentkezzenek az alábbi elérhetőségeken:

Ahol bejelentést lehet tenni

  • a vármegyei rendőr-főkapitányságon személyesen
  • a 42/524-600-as telefonszámon
  • a 112-es központi segélyhívón, vagy 
  • a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán

 

 

