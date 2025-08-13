Nylontáskába csomagolt csecsemő holttestét találták meg egy vagonban Szabolcsban, nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség

Sajnos előfordulnak olyan bűncselekmények, amelyeknél nem találják az elkövetőket, az ilyen esetek egy részében a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Olyan brutális esetekben, mint például egy gyilkosság, nyomravezetői díjat tűznek ki, hogy minél hamarabb rács mögé kerüljenek a tettesek.

Nyomravezetői díj segíti a rendőrség munkáját a csecsemőgyilkosság ügyében

Halált okozó testi sértés, emberölés

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében jelenleg három megoldatlan bűnügyben van érvényben díjkitűzés – olvasható a police.hu oldalon. Természetesen nem csak az anyagi javakért kellene segíteni a nyomozást, hanem azért is, hogy az elkövetők minél hamarabb kapják meg a megérdemelt büntetésüket. A legszívbemarkolóbb és legrégebbi megoldatlan bűnügy, amiben vármegyénkben nyomravezetői díjat tűztek ki, egy csecsemőgyilkosság.

Nyomravezetői díj bűnügyekben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes(ek) ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint 1998. december 31-én az eperjeskei vasúti pályaudvaron az ott dolgozók az egyik tehervagonban nylontáskába csomagolva találtak rá egy ismeretlen fiú csecsemő holttestére. A vasúti vagon, amelyben a holttestet megtalálták 1998. december 24-én Ukrajnából érkezett az eperjeskei állomásra. Ebben az esetben 100 ezer forint a nyomravezetői díj.

Egymilllió forintot ajánlottak fel egy máriapócsi ügyben. Az ismeretlen elkövető(k) 2010. szeptember 22-24-e közötti időben máriapócsi családi házában bántalmaztak egy 75 éves férfit, aki a bántalmazást követően a helyszínen életét vesztette.

Legutóbb pedig egy három éve történt sokkoló estben tűztek ki félmillió forint vérdíjat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, több mint három évvel ezelőtt, 2022. június 15-én a kora reggeli órákban egy nyírkarászi lakóház udvarán a szomszédai holtan találták az ott élő 59 éves férfit, a nyomozás adatai szerint a halálát bántalmazás okozta. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya halált okozó testi sértés elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, akinek a felkutatását nyomravezetői díj is segítheti. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörével élve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2022 októberében nettó 500 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki.