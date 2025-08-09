Nyomtalanul tűnt el egy idős férfi Debrecenben – szabolcsiak is segítenek a kutatásban!

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésére kapcsolódott be a kutatásba másnap hajnalban. Két keresőkutyával és öt fővel vizsgálták át a környéket, gyakorlatilag minden üres épületbe benéztek, de az idős férfit nem sikerült megtalálniuk.

„Egy ideig sikerült követni a nyomait, de aztán elveszett a nyom. Ilyen nagy területen gyakorlatilag bárhol lehet” – mondta el Lukács Péter, az egyesület vezetője a Haon-nak.

A keresés jelenleg szünetel, amíg nem érkezik újabb, releváns információ. A hatóságok továbbra is várják az esetleges szemtanúk jelentkezését, akik segíthetnek az eltűnt férfi megtalálásában.. A keresésbe bekapcsolódott a Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület is, ám a hőség megnehezíti a kutyák dolgát, mert 30 Celsius-fok fölött a szagok, amiket az ebek követni tudnának, hamar elpárolognak.

