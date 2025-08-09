augusztus 9., szombat

Emőd névnap

32°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt!

1 órája

Nyomtalanul tűnt el egy idős férfi Debrecenben – szabolcsiak is segítenek a kutatásban!

Címkék#kutya#Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület#rendőrség

Már napok óta keresik azt az idős férfit, aki augusztus 7-én, csütörtökön késő este tűnt el debreceni otthonából. A demenciával élő László István a Vadliba utcáról indult el, és azóta sem adott életjelet magáról – írja a Hajdú Online.

Nyomtalanul tűnt el egy idős férfi Debrecenben – szabolcsiak is segítenek a kutatásban!

Forrás: Police.hu / Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület /Fb

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület a rendőrség kérésére kapcsolódott be a kutatásba másnap hajnalban. Két keresőkutyával és öt fővel vizsgálták át a környéket, gyakorlatilag minden üres épületbe benéztek, de az idős férfit nem sikerült megtalálniuk.

„Egy ideig sikerült követni a nyomait, de aztán elveszett a nyom. Ilyen nagy területen gyakorlatilag bárhol lehet” – mondta el Lukács Péter, az egyesület vezetője a Haon-nak.

A keresés jelenleg szünetel, amíg nem érkezik újabb, releváns információ. A hatóságok továbbra is várják az esetleges szemtanúk jelentkezését, akik segíthetnek az eltűnt férfi megtalálásában.. A keresésbe bekapcsolódott a Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület is, ám a hőség megnehezíti a kutyák dolgát, mert 30 Celsius-fok fölött a szagok, amiket az ebek követni tudnának, hamar elpárolognak.

A keresés részleteiről a haon.hu-n olvashat bővebben!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu